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Google Search Live : La fin de la barre de recherche telle que vous la connaissez ?

Google Search Live : La fin de la barre de recherche telle que vous la connaissez ?

Google accélère sur la recherche conversationnelle. Le groupe a annoncé ce 26 mars 2026 le déploiement mondial de Search Live, sa fonction de recherche vocale et visuelle en temps réel, dans toutes les langues et toutes les régions où le AI Mode est disponible. Malheureusement, la France est encore exclue de ce déploiement.

Cela porte la fonctionnalité à plus de 200 pays et territoires, bien au-delà de ses premiers marchés, les États-Unis et l’Inde.

Une recherche qui ne se tape plus, mais qui se montre

L’idée derrière Search Live est simple, mais ambitieuse : permettre à l’utilisateur de parler à Google tout en montrant ce qu’il voit avec la caméra de son téléphone. Le moteur peut alors répondre à voix haute, tenir compte du contexte visuel et poursuivre l’échange avec des questions de suivi. Google présente ce format comme une réponse aux situations où taper une requête devient trop lent, trop imprécis ou tout simplement peu naturel.

Concrètement, l’accès passe par l’application Google sur Android et iOS, via l’icône Live située sous la barre de recherche. Il est aussi possible d’y entrer depuis Google Lens, en touchant l’option Live en bas de l’écran lorsqu’on utilise déjà la caméra. Les réponses peuvent ensuite être prolongées par des liens Web pour approfondir.

Gemini 3.1 Flash Live devient le vrai moteur de cette expansion

Cette extension mondiale est rendue possible par Gemini 3.1 Flash Live, le nouveau modèle audio et voix de Google. La société affirme qu’il permet des échanges plus naturels, plus intuitifs et mieux adaptés au multilingue. Autrement dit, Search Live ne change pas seulement d’échelle géographique ; il change aussi de texture conversationnelle.

C’est un point important, car Google ne vend plus ici une simple amélioration de Lens ou de Search. Le groupe cherche à transformer la recherche mobile en assistant situé, capable de voir, entendre et répondre dans le fil de l’instant.

La recherche devient un geste du quotidien, plus qu’une page de résultats

Search Live vise des cas d’usage très concrets. Google cite par exemple la possibilité de montrer une étagère en cours de montage et de demander de l’aide en temps réel. L’intérêt n’est pas seulement de reconnaître un objet, mais d’entrer dans une conversation contextuelle à partir de lui. C’est une évolution majeure par rapport au paradigme classique de la recherche, où l’utilisateur devait d’abord formuler proprement sa question avant d’obtenir une réponse.

En clair, Google pousse la recherche vers quelque chose de plus proche d’un compagnon de situation que d’un moteur de résultats. Et c’est probablement là que se joue la vraie rupture : moins de mots-clés, plus de dialogue continu.

En parallèle, Live Translate arrive enfin sur iPhone

Google n’a pas limité cette annonce à Search. Le groupe a aussi confirmé que Live Translate dans Google Translate arrive sur iOS, tout en s’étendant à davantage de pays. Google cite notamment la France, l’Allemagne, l’Italie, le Japon, l’Espagne, la Thaïlande et le Royaume-Uni. La fonction permet d’entendre des traductions en temps réel dans n’importe quelle paire d’écouteurs, avec une couverture annoncée de plus de 70 langues sur Android et iOS.

Ce double mouvement raconte quelque chose de plus large. Avec Search Live d’un côté et Live Translate de l’autre, Google ne cherche plus seulement à améliorer ses apps séparément. Le groupe transforme progressivement le téléphone en interface d’interprétation du monde : voir un objet, le comprendre, demander conseil, entendre une traduction, poursuivre la conversation sans quitter l’instant.

En somme, Search Live ne ressemble pas à une simple nouvelle fonction IA de plus. C’est une tentative de faire glisser la recherche hors de la barre de requête pour l’installer directement dans le réel. Et si cette promesse tient sur la durée, Google pourrait bien redéfinir ce que « chercher » veut encore dire sur mobile.