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Xiaomi 17T et Xiaomi 17T Pro : Une batterie géante de 7000 mAh en préparation ?

Xiaomi 17T et Xiaomi 17T Pro : Une batterie géante de 7000 mAh en préparation ?

Xiaomi semble s’approcher du lancement de sa série Xiaomi 17T, et les premières fuites commencent à dessiner une stratégie assez claire : offrir davantage d’autonomie, un positionnement photo plus ambitieux et des performances en nette hausse, sans faire basculer la gamme dans le très haut de gamme.

Plusieurs rapports publiés ces dernières semaines évoquent bien deux modèles, les Xiaomi 17T et Xiaomi 17T Pro, attendus au deuxième trimestre 2026.

Un Xiaomi 17T qui miserait sur l’endurance

Selon les informations relayées à partir de fuites attribuées à Digital Chat Station, le Xiaomi 17T pourrait adopter un écran plat de 6,59 pouces avec une définition 1,5K, tout en embarquant une batterie avoisinant les 7000 mAh. La puce évoquée pour ce modèle serait le Dimensity 8500 de MediaTek, ce qui placerait l’appareil sur un segment de milieu de gamme supérieur plus offensif qu’à l’accoutumée.

Si cette fiche technique se confirme, Xiaomi chercherait surtout à renforcer deux axes devenus essentiels sur ce marché : l’autonomie et la constance des performances. Dans un segment où les écarts de design se réduisent, une batterie très généreuse devient presque un argument identitaire.

Un Xiaomi 17T Pro plus ambitieux sur la puissance et le zoom

Le Xiaomi 17T Pro, lui, serait attendu avec une puce plus musclée, le MediaTek Dimensity 9500, et pourrait se distinguer par la présence d’un téléobjectif périscopique. Plusieurs fuites convergent sur ce point, laissant entendre que Xiaomi veut donner à sa version Pro un avantage plus visible en photographie, notamment sur le zoom.

C’est un choix stratégique intéressant. Depuis quelques générations, la mention “Pro” ne suffit plus : les marques doivent créer une vraie rupture d’usage entre les modèles. Un zoom périscopique est précisément le genre de fonction qui permet de matérialiser cette montée en gamme sans transformer totalement l’ADN du produit.

Leica resterait au cœur de la promesse photo

D’autres rapports évoquent également une collaboration reconduite avec Leica pour la série Xiaomi 17T. Les deux smartphones pourraient intégrer un triple module arrière articulé autour d’un capteur principal de 50 mégapixels, d’un second capteur de 12 mégapixels et d’un téléobjectif de 50 mégapixels, avec des différences de capteurs entre les deux versions et un périscope réservé au modèle Pro. Les deux appareils seraient aussi associés à une caméra frontale de 32 mégapixels.

À ce stade, il faut évidemment rester prudent : Xiaomi n’a encore rien officialisé. Mais cette continuité autour de Leica serait cohérente avec la façon dont la marque a progressivement installé la photo comme élément de crédibilité, y compris en dehors de ses flagships.

HyperOS en toile de fond, sans détails concrets pour l’instant

Côté logiciel, les fuites parlent d’une version plus récente de HyperOS, sans davantage de précisions pour l’instant. Il s’agit davantage d’une attente logique que d’une information pleinement détaillée à ce stade.

Cela dit, sur une série comme la Xiaomi 17T, le logiciel compte presque autant que la fiche technique. Xiaomi doit montrer que ses progrès ne reposent pas uniquement sur les composants, mais aussi sur la fluidité, l’optimisation énergétique et le traitement photo.

Un lancement en Inde évoqué à court terme

Un autre rapport mentionne un lancement possible du Xiaomi 17T en Inde dans les deux à trois prochains mois, avec un prix qui pourrait tourner autour de 55 000 roupies, possiblement avec des offres de lancement incluses. Là encore, il s’agit d’une estimation issue de fuites, pas d’un tarif confirmé par Xiaomi. Si ce niveau de prix se confirme, Xiaomi viserait clairement un terrain très compétitif : celui des smartphones qui flirtent avec le premium par la fiche technique, tout en restant sous le seuil psychologique des vrais flagships.

Au fond, ces premières informations racontent quelque chose de simple : Xiaomi semble vouloir rendre sa série T plus lisible. Un modèle standard centré sur l’autonomie et l’équilibre, un modèle Pro plus fort en photo et en puissance, le tout avec un habillage Leica pour maintenir une perception premium. Cette conclusion reste une lecture des fuites disponibles, pas une confirmation officielle.

Si l’ensemble se confirme, les Xiaomi 17T et 17T Pro pourraient moins chercher à surprendre qu’à consolider une formule devenue centrale dans la stratégie de la marque : proposer des smartphones qui empruntent plusieurs codes du haut de gamme, sans en reprendre totalement le prix.