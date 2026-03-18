Garmin : L’application WhatsApp officielle arrive enfin sur vos montres !

Garmin franchit un cap symbolique dans l’évolution de ses montres connectées. La marque vient d’annoncer l’arrivée d’une application WhatsApp officielle pour certains de ses modèles, disponible gratuitement via le Connect IQ Store.

Jusqu’ici surtout identifié pour ses montres sportives et outdoor, Garmin muscle ainsi un peu plus son versant “communication”, en permettant à ses utilisateurs de gérer leurs échanges directement depuis le poignet.

WhatsApp arrive sur les gammes Garmin les plus populaires

L’application est compatible avec une sélection de modèles issus des familles fēnix, Forerunner, Venu et vívoactive. Garmin précise qu’il s’agit du premier service de messagerie tiers officiellement disponible sur ses montres connectées, un détail qui en dit long sur la manière dont la marque veut faire évoluer son écosystème sans renier son ADN centré sur le sport, l’entraînement et l’exploration.

Sur le plan fonctionnel, l’intégration va à l’essentiel, mais couvre déjà les usages les plus attendus. Les utilisateurs peuvent consulter leurs conversations récentes, lire et répondre aux messages à l’aide du clavier intégré de la montre, envoyer des emojis et des réactions, faire défiler jusqu’à 10 messages précédents dans un fil, et voir les appels WhatsApp entrants avec possibilité de les refuser directement depuis la montre.

Garmin indique aussi que les échanges restent protégés par le chiffrement de bout en bout de WhatsApp.

Cette nouveauté passe par Connect IQ, la plateforme de développement et de personnalisation de Garmin, déjà utilisée pour distribuer applications, cadrans, widgets et services complémentaires. Le lancement de WhatsApp illustre donc aussi la montée en puissance de cet écosystème logiciel, que Garmin présente comme un levier stratégique pour enrichir ses montres au-delà du suivi sportif pur. L’application peut être téléchargée dès maintenant via le Connect IQ Store.

Garmin veut rester sportif, mais devenir plus complet

Ce lancement n’a rien d’anecdotique. Pendant longtemps, Garmin a dominé sur la précision GPS, l’autonomie et les métriques d’entraînement, tout en restant plus limité que ses rivaux sur les usages de messagerie et de communication.

L’arrivée de WhatsApp ne transforme pas une fēnix ou une Forerunner en Apple Watch bis, mais elle réduit un écart qui devenait de plus en plus visible dans les usages quotidiens. Cette lecture est une analyse à partir de la nature de la fonctionnalité annoncée et du positionnement historique de Garmin.

Une ouverture qui en dit long sur la stratégie de Garmin

Dans son annonce, Garmin insiste sur la collaboration avec Meta pour souligner la dynamique de son écosystème Connect IQ, tandis que Meta présente cette arrivée comme une manière d’étendre WhatsApp à davantage de plateformes. Derrière ces déclarations, il faut surtout voir une convergence d’intérêts : Garmin gagne en pertinence sur le terrain des fonctions intelligentes, et WhatsApp s’installe un peu plus comme couche universelle de communication, quel que soit l’appareil.

Au fond, cette annonce raconte quelque chose de simple : les montres Garmin ne veulent plus seulement être excellentes pendant l’effort. Elles veulent aussi devenir plus utiles entre deux séances, dans la vraie vie numérique de tous les jours.