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Xiaomi lance ses Redmi Book 2026 : L’ultraportable idéal pour les étudiants ?

Xiaomi lance ses Redmi Book 2026 : L'ultraportable idéal pour les étudiants ?

Xiaomi vient d’officialiser en Chine ses Redmi Book 14 (2026) et Redmi Book 16 (2026), deux ultraportables qui misent davantage sur l’ajustement que sur la rupture.

Au programme : une base technique commune, une plateforme Intel Core Ultra 5 125H, une batterie de 80 Wh sur les deux formats, et une remise de lancement de 500 yuans jusqu’au 23 avril 2026.

Une mise à jour mesurée, pensée pour le segment milieu-premium

Sur le fond, Xiaomi ne change pas radicalement de cap. Les deux machines reprennent l’esprit des Redmi Book 2025 avec une fiche technique modernisée, mais sans repositionnement spectaculaire.

Le cœur du dispositif repose sur un Intel Core Ultra 5 125H, une puce 14 cœurs/18 threads conçue pour les PC fins et légers, que Xiaomi associe ici à un système de refroidissement à double ventilateur et doubles caloducs, avec une enveloppe de performances annoncée jusqu’à 60 W.

Les configurations suivent la même logique pragmatique : 16 ou 32 Go de mémoire LPDDR5X à 7467 MT/s, SSD PCIe 4.0 de 512 Go ou 1 To, avec en plus une possibilité d’extension via M.2. Xiaomi conserve aussi un bloc d’alimentation USB-C GaN de 100 W, capable de recharger également des smartphones, ce qui s’inscrit dans sa stratégie d’écosystème connecté entre appareils personnels, maison et mobilité.

Deux tailles, mais une philosophie commune

Là où la différence se joue réellement, c’est sur le format. Le Redmi Book 14 (2026) embarque une dalle 2,8K de 2880 x 1800 avec une luminosité maximale de 500 nits, tandis que le Redmi Book 16 (2026) opte pour un écran 2,5K de 2560 x 1600 limité à 400 nits.

Les deux modèles montent à 120 Hz, mais Xiaomi reste sur des dalles brillantes, un choix flatteur visuellement, mais parfois moins confortable en environnement très lumineux.

Le 14 pouces pèse environ 1,49 kg, contre 1,86 kg pour le 16 pouces. En clair, Xiaomi oppose ici deux usages assez lisibles : d’un côté une machine plus compacte et plus nette en affichage, de l’autre un châssis plus ample pour ceux qui privilégient le confort visuel et l’espace de travail.

Le reste change peu : ports Thunderbolt 4, USB-C complet, HDMI 2.1, USB-A et prise jack 3,5 mm sont présents sur les deux références.

Le vrai message de Xiaomi : maximiser le rapport équipement/prix

La lecture stratégique est sans doute là. Xiaomi ne cherche pas à faire de ces Redmi Book 2026 des vitrines d’innovation spectaculaire. La marque cherche plutôt à consolider un positionnement très efficace : offrir une plateforme équilibrée, bien équipée, dans une zone tarifaire encore agressive pour ce niveau de composants.

Dans le détail, le Redmi Book 14 (2026) est proposé en 16 Go + 512 Go à 5 999 yuans, 16 Go + 1 To à 6 499 yuans, et 32 Go + 1 To à 6 999 yuans. Le Redmi Book 16 (2026), lui, démarre à 6 199 yuans en 16 Go + 512 Go, puis 6 699 yuans en 16 Go + 1 To, et 7 199 yuans en 32 Go + 1 To.

Une évolution cohérente, mais sans effet waouh

Ces nouveaux Redmi Book racontent finalement quelque chose d’assez typique du marché PC en 2026 : la course n’est plus seulement à la nouveauté visible, mais à l’optimisation silencieuse. Xiaomi améliore l’endurance, consolide la connectique, homogénéise la plateforme, et mise sur l’intégration avec son écosystème maison, avec des fonctions comme le partage clavier-souris, le contrôle inter-appareils, la caméra croisée ou encore le NFC.

Ce n’est pas une révolution. C’est plus subtil que cela. Xiaomi affine une gamme qui cherche moins à impressionner qu’à rassurer : des machines lisibles, polyvalentes, bien dotées, pensées pour ceux qui veulent un ultraportable moderne sans glisser vers les prix des segments les plus premium.

Et dans le contexte actuel, cette forme de retenue est peut-être précisément ce qui rend ces Redmi Book 2026 intéressants.