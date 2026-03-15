Xiaomi 17T : des certifications trop précoces relancent la piste d’un lancement dès mai 2026

À peine Xiaomi a-t-il verrouillé le lancement mondial de la série Xiaomi 17 fin février à Barcelone qu’une autre partie de son calendrier commence déjà à bouger. D’après plusieurs fuites concordantes, la gamme Xiaomi 17T — ces « budget flagships » traditionnellement réservés au second semestre — pourrait arriver plus tôt que prévu, avec un lancement évoqué autour de mai 2026.

Xiaomi 17T : Des traces administratives qui arrivent « hors saison »

Le premier indice vient des certifications et références SKU repérées plus tôt que d’habitude. C’est typiquement le genre de signal faible qui, pris isolément, ne prouve rien… mais qui devient parlant quand il s’aligne avec d’autres fuites (timing, composants, code HyperOS). Il semble donc de plus en plus acté un calendrier avancé pour les Xiaomi 17T/17T Pro, quand la série T arrive généralement plus tard dans l’année.

Le second indice est plus « produit » : des références dans HyperOS auraient confirmé un saut notable de batterie, passant de 5 500 mAh à 6 500 mAh sur le Xiaomi 17T, tout en conservant une charge 67W. Notebookcheck et plusieurs relais évoquent cette montée en capacité comme l’un des axes majeurs de la génération.

Sur le papier, c’est un repositionnement clair : là où beaucoup de milieu de gamme premium se battent sur la photo ou l’IA, Xiaomi semble vouloir rendre le Xiaomi 17T difficile à fatiguer — un argument simple, universel, et très « 2026 ».

Photo et puce : une fiche technique encore mouvante

Côté matériel, les bruits de couloir parlent d’un triple module avec capteur principal OmniVision OV50E, ultra grand-angle OV13B, et téléobjectif Samsung ISOCELL JN5. Sous le capot, un SoC MediaTek « haut milieu de gamme » est évoqué — mais les sources divergent sur les noms exacts et la répartition entre modèles : certaines sources évoquent un duo Dimensity différent (8500/9500 selon version), tandis que d’autres parlent de variantes « 9500s ».

En clair, on tient une direction (MediaTek + grosse batterie), mais pas encore une fiche verrouillée.

Pourquoi Xiaomi accélérerait la série T ?

Si le calendrier se confirme, Xiaomi pourrait chercher trois avantages très concrets :

Occuper le « creux » post-MWC avec un produit à fort volume, plutôt que d’attendre l’automne. Couper la route à la concurrence mid-range premium au printemps/été (Pixel « a », Galaxy A/FE, etc.). Lisser son année : flagship photo fin février, « flagship abordable » quelques mois plus tard — deux pics médiatiques au lieu d’un.

La vraie question est ailleurs : si Xiaomi avance la série T, est-ce qu’il la repositionne aussi en prix (et en ambitions), ou garde-t-il son ADN « meilleur rapport équipement/prix » ? C’est là que se jouera l’intérêt du 17T, bien plus que sur un nom de capteur.