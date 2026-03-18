Huawei Mate 80 : L’interface qui vient à votre doigt grâce au Smart Grip

Sous sanctions américaines depuis plusieurs années, Huawei continue pourtant de tracer sa route dans le smartphone premium, en misant moins sur la surenchère marketing que sur des idées d’usage très concrètes.

Avec la série Mate 80, la marque chinoise pousse cette logique un peu plus loin grâce à Smart Grip, une fonction qui adapte l’interface en temps réel à la manière dont l’utilisateur tient son téléphone. Huawei présente cette fonction sur certains modèles de la gamme Mate 80, tandis que plusieurs médias spécialisés en ont détaillé le fonctionnement ces derniers jours.

Smart Grip : Une interface qui vient à votre doigt, et non l’inverse

Le principe de Smart Grip est simple, mais particulièrement malin. Lorsqu’un appel arrive ou qu’une notification s’affiche, le smartphone détecte quelle main tient l’appareil et où se trouve le pouce. L’interface peut alors repositionner certains éléments — notamment les boutons de réponse — directement sous le doigt de l’utilisateur, au lieu de l’obliger à aller les chercher dans un coin de l’écran.

Huawei explique aussi que les éléments d’interface peuvent suivre les changements de prise en main, afin de rendre plus accessibles les zones hautes de l’écran sur de grands formats.

Ces descriptions proviennent surtout des explications publiées autour de la fonction par Huawei et de reprises de presse, et restent donc à lire comme des informations de démonstration plus que comme un test indépendant exhaustif.

Le vrai sujet : rendre les grands écrans enfin plus naturels

C’est précisément ce qui rend Smart Grip intéressant. Sur un smartphone de 6,75 ou 6,9 pouces, la taille de l’écran devient vite un compromis ergonomique : on gagne en confort visuel, mais on perd souvent en accessibilité à une main. Huawei semble avoir choisi une autre voie que celle du simple « mode une main » logiciel. Ici, le téléphone observe la posture, anticipe le mouvement et ajuste l’interface presque instantanément.

Le résultat, sur le papier, ressemble moins à un gadget qu’à une tentative de corriger l’un des défauts les plus persistants des grands flagships. Les tailles d’écran des Mate 80 Pro, Pro Max et RS sont bien celles mises en avant dans les fiches et couvertures disponibles.

Une fonction réservée aux modèles les mieux équipés

Smart Grip n’est pas disponible sur toute la série. Les informations publiées autour de la gamme indiquent que la fonction est présente sur les Mate 80 Pro, Mate 80 Pro Max et Mate 80 RS Ultimate Design, mais pas sur le Mate 80 standard.

La raison avancée tient à l’architecture matérielle : ces modèles haut de gamme embarquent un système 3D ToF en façade, absent du modèle de base, qui se contente d’un poinçon plus simple. C’est ce capteur ToF qui servirait d’« œil » au système, en analysant la position de la main et du visage pour ajuster l’interface.

Le ToF comme couche de perception, pas seulement de sécurité

La technologie Time of Flight n’est pas nouvelle en soi : elle mesure le temps que met une lumière infrarouge à revenir vers le capteur pour calculer des distances. Mais, Huawei semble ici la détourner d’un usage purement biométrique pour en faire un outil de lecture gestuelle et de posture.

Selon les explications relayées par Huawei Central, le système scanne la main à très haute fréquence afin de prévenir le NPU avant même que le doigt ne touche l’écran. Dit autrement, Huawei tente de faire passer le smartphone d’un mode réactif à un mode prédictif. Cette lecture repose toutefois sur des explications de marque et des rapports de presse, pas sur une documentation technique complète publiée par Huawei.

Plus qu’une fonction, une philosophie produit

Au fond, Smart Grip raconte quelque chose de plus large sur Huawei. Là où une partie de l’industrie met l’IA en avant pour générer du texte, des images ou des filtres visuels, Huawei l’utilise ici pour résoudre un problème presque banal, mais universel : atteindre confortablement les éléments d’interface sur un grand écran. C’est une innovation moins spectaculaire qu’une nouvelle promesse photo ou qu’un score de benchmark, mais potentiellement plus tangible à l’usage.

Et, c’est souvent dans ces détails-là que se joue la vraie différence entre une fiche technique impressionnante et un produit réellement bien pensé. Les pages officielles Huawei pour le Mate 80 Pro mettent d’ailleurs davantage l’accent sur l’expérience globale et la robustesse que sur une simple accumulation de specs brutes.