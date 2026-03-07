Xiaomi 17T vs 17T Pro : Leica, Dimensity 9500 et refroidissement actif au menu

Xiaomi vient à peine de lancer mondialement ses Xiaomi 17 et Xiaomi 17 Ultra que la marque prépare déjà la suite — celle qui, historiquement, fait très mal au rapport prix/performances : la gamme « T ». Et cette année, le calendrier pourrait être bousculé.

Selon une fuite relayée par le leaker Abhishek Yadav, la série Xiaomi 17T serait attendue d’ici fin avril ou en mai, donc bien plus tôt que la fenêtre habituelle de second semestre.

Xiaomi 17T vs 17T Pro : Un timing « anormal » qui a du sens en 2026

La gamme T sert souvent de pont entre deux saisons : elle recycle une partie de l’ADN du flagship, en la rendant plus accessible. La sortir au printemps changerait l’équation : Xiaomi pourrait capter l’attention juste après le lancement global des 17/17 Ultra, au moment où le marché digère les prix premium.

Contexte important : la série Xiaomi 17 est déjà positionnée haut, avec une vraie proposition Leica et des prix européens qui assument le premium. Déployer la série Xiaomi 17T plus tôt permettrait d’élargir la gamme « vers le bas »… sans attendre que l’air du temps (et la concurrence) fasse retomber la hype.

D’après les reprises de la fuite, le Xiaomi 17T arriverait avec un 17T Pro, mais l’Inde pourrait n’accueillir que la version standard. Les deux appareils auraient déjà été repérés via des identifiants (IMEI / bases associées), ce qui renforce l’idée que Xiaomi avance ses pions en amont.

Leica, triple caméra et « différences de capteurs » : Xiaomi prépare un duo

Les rumeurs évoquent un socle photo commun : triple module de 50 mégapixels + 12 mégapixels + 50 mégapixels, avec des différences entre les capteurs principal et télé selon le modèle. Le Xiaomi 17T Pro ajouterait une carte premium : un téléobjectif périscopique. Et pour les selfies, les deux seraient associés à une caméra frontale de 32 mégapixels.

C’est la stratégie Xiaomi classique : garder un storytelling Leica fort, tout en réservant le zoom « sérieux » (périscope) au modèle Pro pour justifier l’écart.

Sous le capot : Dimensity 8500 vs Dimensity 9500

Toujours selon la fuite :

Xiaomi 17T : Dimensity 8500, batterie 6 500 mAh, charge 67 W

Xiaomi 17T Pro : Dimensity 9500 (batterie/charge non précisées dans cette fuite)

Ce duo de puces est cohérent avec un positionnement « value flagship » : un modèle performant mais raisonnable (17T), et un Pro plus agressif (17T Pro) taillé pour se mesurer à des haut de gamme plus chers.

Le bruit de couloir le plus intéressant, c’est l’ADN supposé du Xiaomi 17T Pro : il serait basé sur le Redmi K90 Ultra, attendu en Chine autour d’avril. Les fuites autour de ce modèle parlent d’une fiche très « performance brute » :

OLED de 6,8 pouces à 1.5K à 165 Hz

Dimensity 9500

énorme batterie 8 500 mAh + 100 W

ventilateur interne (refroidissement actif)

cadre métal, capteur d’empreinte ultrasonique, forte résistance à l’eau

Si Xiaomi reprend réellement ce châssis/plateforme pour un modèle global « T Pro », cela raconterait un mouvement clair : la gamme T ne serait plus seulement un « flagship moins cher », mais un flagship performance assumé, avec une obsession de l’endurance et du maintien des performances.

Un lancement plus tôt pour frapper avant Pixel a/Nothing / Samsung A

Sortir fin avril/mai placerait Xiaomi dans une zone de tir stratégique : juste au moment où l’attention du marché se tourne vers les « milieux de gamme premium » de printemps et d’été. Et surtout, cela éviterait à la série Xiaomi 17T de se retrouver coincée entre des promotions de flagships et les lancements d’automne.

Si les rumeurs Leica + grosse batterie + Dimensity 9500 se confirment, Xiaomi pourrait s’offrir un angle très vendeur : le « pro » photo à prix contenu (17T) et le monstre d’endurance/perf (17T Pro). Reste le point clé, comme toujours avec la gamme T : la disponibilité par marché — et le prix final.