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OPPO Find X9 et Huawei Pura 90 : un mois d’avril explosif pour le haut de gamme

OPPO Find X9 et Huawei Pura 90 : un mois d'avril explosif pour le haut de gamme

Mars n’est même pas terminé que le calendrier mobile ressemble déjà à une séquence de fin de salon. Après les rumeurs autour des Vivo X300 Ultra et OnePlus 15T, c’est désormais avril 2026 qui commence à se dessiner comme un autre temps fort, avec plusieurs lancements premium attendus du côté de OPPO et de Huawei.

D’après le leaker Digital Chat Station sur Weibo, relayé ce weekend, les OPPO Find X9 Ultra, OPPO Find X9s Pro et la série Huawei Pura 90 seraient tous attendus le mois prochain.

La fuite mentionne aussi un Huawei Pura X2, nouveau pliable au format large, ainsi que deux smartphones orientés performances équipés du futur Dimensity 9500 de MediaTek. À ce stade, il s’agit encore d’informations non officielles, mais leur convergence suggère qu’avril pourrait concentrer une partie des annonces les plus ambitieuses du printemps côté constructeurs chinois.

OPPO préparerait un duo très clair : compacité musclée et vitrine photo

Sur le papier, la stratégie de OPPO semble déjà lisible. Le Find X9s Pro serait présenté comme un modèle plus compact, mais sans compromis sur la puissance, avec un Dimensity 9500 au cœur de l’appareil. Une fuite distincte évoque un écran plat de 6,32 pouces, une définition 1,5K, une batterie de 7 000 mAh et même une configuration photo très agressive.

À l’autre extrémité de la gamme, le Find X9 Ultra incarnerait la proposition la plus premium de OPPO, avec un positionnement clairement orienté photo. Plusieurs fuites le décrivent comme un futur flagship imaging, motorisé par un Snapdragon 8 Elite Gen 5, avec une attention particulière portée au système caméra.

Ce découpage est intéressant, car il montre que OPPO ne cherche plus seulement à lancer un « Ultra » démonstratif. La marque semble vouloir couvrir deux usages premium bien distincts : le smartphone compact et nerveux d’un côté, le photophone statutaire de l’autre.

Huawei miserait sur une offensive plus large, entre Pura 90 et pliable nouvelle génération

Chez Huawei, la séquence semble plus ample. D’après les fuites relayées ces derniers jours, la série Pura 90 serait elle aussi prévue pour avril, alors que la marque a déjà confirmé un lancement plus modeste pour la gamme Enjoy 90 dès ce mois-ci.

Les premières rumeurs décrivent un Pura 90 standard avec un écran de 6,58 pouces, tandis que les variantes supérieures adopteraient une dalle plate de 6,87 pouces pour renforcer leur allure premium. Côté puces, le modèle de base utiliserait un Kirin 9020, le Pura 90 Pro pourrait passer au Kirin 9030, et un éventuel Pura 90 Ultra embarquerait un Kirin 9030 Pro.

En parallèle, Huawei préparerait aussi le Pura X2, successeur de son pliable au format large. Les fuites évoquent un écran interne WQHD+ de 7,69 pouces et un écran externe de 5,5 pouces, soit une montée en gamme nette par rapport à la génération précédente.

La partie photo du pliable serait elle aussi très travaillée, avec un système « Red Maple » composé d’un capteur principal de 50 mégapixels, d’un ultra grand-angle de 40 mégapixels, d’un téléobjectif de 8 mégapixels et d’un capteur multispectral dédié à la colorimétrie. Ces éléments restent à confirmer, mais ils vont dans le sens d’un Huawei toujours très concentré sur la différenciation par l’image.

Avril pourrait surtout révéler la nouvelle hiérarchie du haut de gamme chinois

Au fond, ce possible embouteillage de lancements dit quelque chose de plus large. OPPO et Huawei ne se contenteraient pas d’occuper le terrain médiatique : ils chercheraient à structurer le haut de gamme autour de segments très précis — ultra-photo, compact premium, pliable large, flagship performance.

C’est aussi une manière de répondre à un marché où la fiche technique seule ne suffit plus. Le design, la photo, le format et la spécialisation redeviennent des arguments décisifs. Si ces annonces se confirment, avril 2026 pourrait donc être moins un simple mois de nouveautés qu’un vrai moment de repositionnement stratégique pour les grandes marques chinoises.

Reste une inconnue majeure : la disponibilité internationale. Beaucoup de ces appareils sont d’abord pensés pour la Chine, et leur sortie globale n’est pas garantie à ce stade. Mais même dans ce cadre, ils donnent déjà un aperçu très clair de la direction prise par le marché premium Android.