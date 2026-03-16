Huawei Enjoy 90 Pro Max : rendez-vous le 23 mars pour le nouveau roi de l’autonomie

Huawei a désormais calé son prochain rendez-vous produit : la marque tiendra son événement de printemps le 23 mars 2026 en Chine, avec au programme de nouveaux smartphones de la gamme Enjoy, dont les Huawei Enjoy 90 Pro Max et Huawei Enjoy 90 Plus, ainsi que d’autres produits d’écosystème.

Plusieurs relais spécialisés indiquent aussi que la marque a déjà commencé à teaser officiellement ces modèles et à ouvrir des pré-réservations sur ses canaux chinois.

Le plus intéressant, ici, n’est pas seulement la date. C’est le positionnement que Huawei semble vouloir donner à cette série : des smartphones plus accessibles en apparence, mais capables d’emprunter une partie du langage visuel et technique de ses modèles premium. Les premiers visuels du Enjoy 90 Pro Max montrent par exemple un écran à bords fins avec poinçon centré, ainsi qu’un large bloc photo circulaire à l’arrière, dans une veine qui rappelle clairement les flagships récents de la marque.

Un Enjoy 90 Pro Max qui pourrait faire de la batterie son vrai argument

D’après les fuites les plus récentes, le Huawei Enjoy 90 Pro Max miserait sur une batterie d’environ 8 500 mAh, un niveau très inhabituel pour ce marché. Huawei aurait même commencé à communiquer autour d’une idée de « nouveau benchmark » en autonomie, ce qui suggère que l’endurance sera l’axe marketing central du produit.

Le reste de la fiche technique, encore non officialisé, évoque un écran OLED LTPS de 6,84 pouces en 1,5K, un SoC Kirin série 8 — avec des rumeurs autour des Kirin 8000 ou 8020 — ainsi que des configurations 8 Go + 128/256/512 Go.

En clair, Huawei préparerait un modèle qui ne se contente pas d’une énorme batterie, mais cherche aussi à préserver une image plus premium sur l’affichage et la plateforme.

Le Enjoy 90 Plus viserait un équilibre plus classique

En face, le Huawei Enjoy 90 Plus semblerait adopter une formule un peu plus sobre, mais toujours orientée autonomie. Les rumeurs parlent d’un écran LCD de 6,7 pouces à 90 Hz, d’une batterie de 6 620 mAh et, là encore, d’une puce Kirin série 8000. Plusieurs coloris sont évoqués, dont blanc, bleu et une finition appelée Starry Fruit.

Cette répartition en dit long sur la stratégie de Huawei. Le Pro Max servirait de vitrine pour l’endurance et le design, tandis que le Plus occuperait un terrain plus consensuel, avec une fiche plus simple mais cohérente pour le milieu de gamme.

Ce que ce lancement raconte de Huawei

Au fond, cette série Enjoy 90 semble illustrer une direction très claire : Huawei continue de pousser ses puces Kirin maison et HarmonyOS bien au-delà du haut de gamme, tout en essayant de différencier ses modèles plus abordables par l’autonomie et l’identité visuelle. Ce n’est pas anodin. Là où beaucoup de marques réservent leurs codes premium à leurs flagships, Huawei paraît vouloir faire ruisseler une partie de cette image sur des appareils plus grand public.

Il faudra évidemment attendre le 23 mars 2026 pour savoir ce qui sera réellement confirmé sur scène. Mais une chose se dessine déjà : Huawei ne traite plus l’entrée et le milieu de gamme comme de simples segments de volume. Avec le Enjoy 90 Pro Max, la marque semble vouloir montrer qu’un smartphone plus accessible peut encore surprendre — notamment là où beaucoup d’utilisateurs regardent d’abord : l’autonomie.