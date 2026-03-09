Accueil » OnePlus 15T : enfin un petit smartphone qui ne sacrifie pas l’autonomie ?

OnePlus remet le compact au centre du jeu. La marque vient de publier un poster officiel qui révèle le design du OnePlus 15T, confirme un lancement en Chine plus tard ce mois-ci, et donne un avant-goût de sa stratégie : faire d’un smartphone « à petit écran » une machine à performances, sans sacrifier l’autonomie ni la résistance.

OnePlus 15T : Une silhouette familière, une intention claire

Sur l’affiche, le OnePlus 15T reste très proche de l’ADN OnePlus récent : dos épuré, module photo compact dans le coin supérieur, et une approche « clean » qui ne cherche pas à réinventer la roue — mais à l’affiner. Le teaser confirme au moins deux coloris : un vert et une teinte sombre tirant vers le brun/graphite.

Une troisième variante blanche est également évoquée par plusieurs sources.

Le discours de Li Jie (président de OnePlus Chine) est cohérent depuis plusieurs jours : le OnePlus 15T serait un « petit écran, gros niveau », avec des bordures très fines et symétriques autour d’une dalle plate de 6,32 pouces et un capteur d’empreinte ultrasonique sous l’écran.

Sous le capot : Snapdragon 8 Elite Gen 5 et autonomie XXL confirmée

L’autre message fort, c’est la fiche technique déjà très « flagship » :

Snapdragon 8 Elite Gen 5 (vu via listings benchmarks)

Batterie 7 500 mAh confirmée, avec 100 W filaire et 50 W sans fil

Android 16/ColorOS 16 côté logiciel (selon les infos de teasing et fuites recoupées)

Et une résistance annoncée très haut niveau : la série de certifications IP (IP68/69 et variantes) a été citée dans les communications autour du modèle, signe que OnePlus veut en faire un compact « sans stress » au quotidien.

Photo : un périscope dans un « petit » téléphone

Le OnePlus 15T est aussi attendu avec un téléobjectif périscopique 50 mégapixels (pour le zoom longue portée), un choix ambitieux sur un format compact — et OnePlus insiste déjà sur le fait que la bosse photo resterait relativement contenue malgré la grosse batterie.

Le OnePlus 15T s’inscrit dans une tendance 2026 très nette : la performance ne suffit plus, il faut l’endurance. OnePlus tente donc un coup marketing assez élégant : réconcilier « compact » et « grosse batterie », un duo longtemps considéré incompatible. Et si la promesse des bordures ultrafines se confirme, la marque pourra vendre une sensation « grand écran » sans basculer dans le format XXL.

Reste la variable qui décidera du succès : le prix — et surtout sa capacité à rester agressif face aux compacts premium qui, eux, jouent souvent la carte du « petit, mais cher ».