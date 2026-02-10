Huawei Pura X2 : Le pliable hybride qui veut réinventer le format Flip

Huawei n’a pas attendu longtemps pour remettre sa formule la plus atypique sur la table. À peine un an après le Pura X (ce smartphone à clapet « large » au format 16:10), les premières fuites du Pura X2 dessinent un successeur plus ambitieux — et surtout plus lisible : plus grand dedans, plus utile dehors, et une fiche technique qui se rapproche franchement du haut de gamme.

Huawei Pura X2 : Un lancement plutôt en avril, après un faux départ en mars

Le calendrier s’ajuste. D’abord évoqué pour mars, le Pura X2 serait désormais attendu en avril en Chine, selon plusieurs relais de fuites — ce qui colle avec l’idée que Huawei affine encore le produit avant de le dévoiler.

Dans le même souffle, certains observateurs estiment que Huawei pourrait même dégainer la série Pura 90 avant ce pliable, histoire de faire passer d’abord son vaisseau amiral « classique ».

Écrans : le vrai bond en avant (7,69 pouces en interne + 5,5 pouces en externe)

C’est le point le plus concret du leak récent : le Pura X2 embarquerait un écran interne de 7,69 pouces en WQHD+, accompagné d’un écran externe de 5,5 pouces. À titre de comparaison, le Pura X de 2025 jouait déjà la différence avec son écran interne de 6,3 pouces en 16:10 et son écran externe carré de 3,5 pouces — une idée brillante, mais limitée par la taille de l’écran externe.

Avec 5,5 pouces pour l’écran extérieur, Huawei change la nature de l’objet : on n’est plus sur un écran « widget + aperçu », mais sur un vrai panneau exploitable pour répondre, naviguer et faire tourner des apps sans ouvrir le téléphone.

Kirin 9030 : Huawei continue de pousser son « silicon maison »

Le Pura X2 serait animé par un Kirin 9030, toujours selon la source Weibo relayée. Sur le papier, c’est cohérent avec la trajectoire Huawei : maximiser l’intégration matériel/logiciel via HarmonyOS et garder la main sur l’optimisation énergétique — un enjeu critique sur un pliable, où l’équilibre finesse/dissipation/autonomie est beaucoup plus fragile que sur un slab classique.

Autre ajout important : la fuite évoque l’arrivée d’un téléobjectif, un point qui n’était pas mis en avant dans les premiers bruits de couloir. En parallèle, d’autres leaks parlent d’un ensemble photo plus musclé, évoquant un total de quatre caméras et un capteur principal pouvant grimper à 200 MP (à prendre avec prudence tant que rien n’est recoupé officiellement).

Le Pura X2 viserait des configurations très généreuses, jusqu’à 20 Go de RAM et 1 To de stockage, avec HarmonyOS 6.1 au lancement. Côté coloris, la rumeur mentionne une palette large (bleu, noir, vert, orange, violet, blanc), fidèle à l’approche Huawei sur la gamme Pura : premium, mais moins austère.

Huawei vise un pliable plus « utile » que spectaculaire

Le Pura X original avait une idée forte : un flip qui s’ouvre en mini-tablette, avec un format plus adapté à la lecture et au multitâche qu’un écran étroit. Le Pura X2 semble vouloir corriger ce qui bridait l’expérience : un écran externe trop petit et une proposition photo moins polyvalente. En agrandissant massivement le cover display et en ajoutant un téléobjectif, Huawei pourrait transformer ce produit de « concept brillant » en outil quotidien crédible.

Le seul vrai point d’attention, comme toujours chez Huawei hors de Chine, restera l’écosystème (services, apps) — mais sur son marché domestique, l’ambition est claire : reprendre l’initiative sur le pliable avec un format que personne d’autre ne pousse vraiment.