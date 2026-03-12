Accueil » OPPO Find X9 Ultra : un capteur de 200 mégapixels et une batterie de 7 050 mAh pour le futur roi de la photo

À mesure que le haut de gamme se ressemble, OPPO continue de chercher sa différence là où ça compte vraiment pour son public : la photo — et, de plus en plus, l’autonomie. Une nouvelle fuite attribuée à Digital Chat Station vient renforcer un scénario déjà bien balisé : le Find X9 Ultra se préparerait à jouer les monstres sacrés, avec une architecture caméra presque démesurée, un écran 2K très « premium », et une batterie qui dépasse largement les standards des flagships occidentaux.

Une caméra principale de 200 mégapixels Sony LYTIA 901 : le choix du capteur « signature »

Le cœur de la fuite, c’est ce capteur : un Sony LYTIA 901 de 200 mégapixels, annoncé en format 1/1.12 — et Sony lui-même confirme ce gabarit pour le LYTIA 901, ce qui crédibilise au moins la base technique.

Sur le papier, ce capteur est exactement le type de pièce qui permet à OPPO d’écrire un récit « Ultra » cohérent : haute définition, binning agressif en basse lumière, et une marge de manœuvre énorme pour le recadrage et le traitement. (Ce n’est pas un hasard si plusieurs analyses du secteur considèrent le LYTIA 901 comme une offensive directe face aux capteurs très haute résolution de Samsung.)

À côté, l’ultra-grand-angle serait confié à un Samsung ISOCELL JN5 de 50 mégapixels — un capteur polyvalent, compact, que Samsung positionne justement comme « multi-usage » (wide / ultra-wide/tele/front selon intégration).

Deux périscopes, dont un 200 mégapixels : OPPO veut gagner la bataille du zoom

La fuite décrit ensuite ce qui ressemble à la vraie stratégie du Find X9 Ultra : doubler la mise sur le téléobjectif avec deux périscopes, dont un module de 200 mégapixels (annoncé en 3x optique) et un autre 50 mégapixels (annoncé en 10x optique). Même si certaines références de capteurs secondaires (OV52A, etc.) restent difficiles à valider publiquement à ce stade, la direction est nette : OPPO veut rivaliser avec les « Ultra » qui dominent 2026 en photographie mobile, où le téléobjectif n’est plus un bonus mais un pilier.

La présence évoquée d’une optique/capteur additionnel « Danxia » orienté restauration des couleurs (si elle se confirme) s’inscrirait dans une logique très Oppo : multiplier les briques dédiées au rendu plutôt que de tout laisser au post-traitement généraliste.

Écran, performances, logiciel : la fiche haut de gamme « attendue »

Côté façade, l’appareil serait équipé d’un OLED plat 6,82 pouces en 2K (probablement 120 Hz). À l’intérieur : Snapdragon 8 Elite Gen 5, avec ColorOS 16 au-dessus d’Android 16. Là encore, rien d’exotique : OPPO vise le sommet du marché, et coche les cases attendues pour un Ultra 2026.

Le point qui pourrait faire très mal à la concurrence, c’est la batterie : 7 050 mAh annoncés, avec 80W filaire et 50W sans fil. Même en prenant la fuite avec prudence, ce genre de capacité place OPPO dans une autre catégorie que la plupart des flagships « classiques », surtout si l’épaisseur reste contenue.

Et, OPPO prépare aussi le terrain marketing : l’entreprise a confirmé que le Find X9 Ultra aurait une sortie mondiale « plus tard cette année », ce qui donne du poids à l’idée d’un lancement imminent (reste à connaître la date et les pays).

OPPO joue le « tout caméra » — mais avec une exécution qui doit être irréprochable

Sur le papier, la recette est redoutable : gros capteur principal et téléobjectif(s) ambitieux et autonomie hors normes. Mais, l’histoire des « téléphones caméras » rappelle une vérité : la qualité se joue dans l’intégration, pas seulement dans la fiche technique.

Si l’exécution est au niveau, le Find X9 Ultra pourrait devenir l’un des rares smartphones capables de se vendre non comme « un Android premium de plus », mais comme un outil photo qui remplace une petite caméra dans beaucoup de sacs.