iOS 27 : pourquoi Apple refuse d’ abandonner le design Liquid Glass

Quand Apple a remodelé l’interface de l’iPhone, de l’iPad et du Mac avec Liquid Glass, la réaction a été immédiate : fascination chez certains, fatigue visuelle chez d’autres, et une vraie question en toile de fond après plusieurs départs marquants dans l’équipe design.

D’après Mark Gurman chez Bloomberg, Apple n’a pourtant aucune intention d’abandonner cette direction esthétique. La firme préparerait au contraire une version affinée de Liquid Glass pour iOS 27 et macOS 27, avec une logique de correction plutôt que de rupture.

iOS 27 : Pas de grand retour en arrière, mais une phase de maturation

Le point clé, c’est qu’Apple semble considérer Liquid Glass comme une base durable, pas comme une parenthèse. Gurman indique que, malgré le remaniement de la direction de l’interface humaine, l’entreprise reste engagée dans cette identité visuelle introduite avec iOS 26. Autrement dit, le nouveau langage graphique ne serait pas sacrifié après une seule génération : Apple miserait sur le temps long, comme elle l’avait fait autrefois après le choc visuel provoqué par iOS 7.

Ce choix a une vraie logique. Liquid Glass n’était pas une simple retouche cosmétique, mais l’un des changements visuels les plus marquants de l’écosystème Apple depuis plus d’une décennie.

Revenir en arrière aussi vite aurait brouillé le message, et surtout donné l’impression qu’Apple doutait elle-même de sa nouvelle grammaire de design.

Liquid Glass : Un curseur global pour doser l’effet « verre » serait en préparation

La nouveauté la plus intéressante évoquée par Gurman tient moins à un nouveau look qu’à un meilleur contrôle utilisateur. Apple travaillerait sur un réglage système permettant d’ajuster l’intensité de l’effet Liquid Glass à l’échelle de l’interface. L’idée serait de laisser chacun doser la transparence et l’effet de verre sans casser l’identité générale du système.

Ce serait un ajout très Apple dans l’esprit : ne pas renier la vision initiale, mais la rendre plus tolérante. Car la critique principale adressée à Liquid Glass ne portait pas tant sur son ambition que sur ses excès — superpositions, lisibilité parfois compliquée, éléments visuels qui se concurrencent au lieu de se compléter.

Un curseur global permettrait justement d’introduire de la nuance dans une interface perçue par certains comme trop démonstrative.

Apple veut lisser les angles, pas changer de cap

Bloomberg parle d’une série d’ajustements progressifs destinés à améliorer la qualité globale de l’expérience. L’objectif ne serait donc pas de réinventer l’interface une nouvelle fois dès l’an prochain, mais de corriger les points de friction les plus visibles. C’est une approche prudente, presque industrielle : Apple stabilise un grand chantier plutôt que de relancer une révolution tous les douze mois.

Cette stratégie en dit aussi long sur la manière dont Apple conçoit désormais son design logiciel. Liquid Glass semble prolonger un travail amorcé avec Vision Pro et visionOS, où les effets de profondeur, de translucidité et de matière ont servi de laboratoire esthétique. En conservant cette direction sur iPhone, iPad et Mac, Apple cherche moins un effet de mode qu’une cohérence de plateforme.

Une décision cohérente, mais encore à prouver dans l’usage

Sur le fond, conserver Liquid Glass paraît être la décision la plus crédible. Apple évite de décrédibiliser des années de développement, tout en reconnaissant implicitement qu’une partie de l’exécution devait être polie. Le vrai test ne sera donc pas de savoir si Liquid Glass reste, mais si Apple parvient à le rendre plus confortable au quotidien. C’est là que tout se jouera : dans la lisibilité, la hiérarchie visuelle et la sensation de contrôle.

Si ce curseur système voit bien le jour, Apple pourrait transformer une interface divisive en un design beaucoup plus consensuel, sans perdre ce qui faisait sa singularité. Et ce serait, au fond, une manière très Cupertino de répondre à la critique : non pas en reculant, mais en raffinant.