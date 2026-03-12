Accueil » Samsung Galaxy S26 : pourquoi le mot-clé « Hey Plex » a disparu de votre téléphone

Samsung Galaxy S26 : pourquoi le mot-clé « Hey Plex » a disparu de votre téléphone

Samsung Galaxy S26 : pourquoi le mot-clé « Hey Plex » a disparu de votre téléphone

Samsung avait trouvé une accroche simple pour vendre sa vision du smartphone « multi-agent » : trois assistants, un seul téléphone. Bixby pour l’écosystème maison, Gemini pour la couche Google, Perplexity pour la recherche/réponses.

Sur le papier, c’était l’un des paris les plus intéressants de la série Galaxy S26.

Sauf qu’en coulisses, le troisième assistant vient de trébucher sur un détail apparemment banal : son mot-clé de réveil. « Hey Plex » — la commande censée déclencher Perplexity à la voix — ne fonctionne plus chez une partie des utilisateurs, parfois après une mise à jour. Et plus on regarde, plus le problème ressemble à un mélange explosif de branding, de pipeline technique et de communication… absente.

Ce qui a cassé, concrètement : un wake word qui s’évapore après mise à jour

D’après plusieurs témoignages compilés par la presse tech, « Hey Plex » marche au départ, puis disparaît après une mise à jour logicielle (souvent évoquée comme une mise à jour de février) : le toggle de détection vocale n’est plus visible, Perplexity peut rester accessible via le bouton latéral, mais l’invocation mains libres s’envole.

Plus étrange : certains utilisateurs rapportent que Perplexity n’apparaît même plus là où on attendrait son intégration (menu des assistants/paramètres vocaux), comme si l’option avait été retirée sans transition.

La piste la plus crédible : « Hey Plex » serait remplacé par « Hey Perplexity »

Le scénario qui colle le mieux à ce chaos est un changement de wake word en cours de route. 9to5Google rapporte que Samsung passerait de « Hey Plex » à « Hey Perplexity ». Android Central va plus loin : Perplexity aurait confirmé que la commande reviendrait sous la forme « Hey Perplexity ».

Et si c’est vrai, le « pourquoi » est presque évident : Plex existe déjà (l’app média), et « Hey Plex » est une collision de marque annoncée. Sauf qu’au lieu d’une transition propre (messages in-app, bannière système, changelog clair), tout ressemble à un basculement non assumé.

Bref : le problème n’est pas seulement technique, il est narratif. Samsung avait fait de la « cohabitation d’assistants » un argument premium ; l’utilisateur, lui, se retrouve avec un assistant dont le mode d’accès le plus « magique » (à la voix) devient instable, voire introuvable.

Pourquoi c’est plus grave qu’un simple bug

Un wake word, ce n’est pas juste une phrase marketing. C’est un mécanisme d’écoute locale, souvent lié à des autorisations système, à un modèle de détection embarqué, à des réglages de confidentialité, parfois à des partenariats (qui a le droit d’être « always-on » ?). Modifier ça après lancement, c’est toucher à la confiance (« qu’est-ce qui écoute, quand, et comment ? »), la cohérence UX (un assistant qui ne répond plus comme annoncé) et l’image (Samsung vend une expérience multi-agent « fluide », pas un pack de services qui se marchent dessus).

Et c’est d’autant plus sensible que Samsung a déjà beaucoup communiqué sur l’idée d’un écosystème multi-assistants, présenté comme un différenciateur face à Apple/Google.

Ce que ça dit de la stratégie Samsung : multi-agent oui, mais il faut un « contrat d’usage » stable

Le pari multi-assistant est bon. Il est même, à long terme, probablement inévitable : aucun agent ne sera le meilleur partout. Mais pour que ça marche, Samsung doit traiter ces intégrations comme des features système, avec les mêmes exigences que Face ID ou le Wi-Fi : stabilité, lisibilité, support.

Aujourd’hui, « Hey Plex » donne l’impression inverse : une fonctionnalité annoncée, déployée, puis modifiée sans mode d’emploi. Et sur un flagship, ce genre de flottement fait tache.