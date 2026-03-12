MacBook Air OLED : pourquoi il faudra patienter jusqu’en 2028 ou 2029

L’idée d’un MacBook Air OLED fait rêver : noirs profonds, contraste « infini », meilleure HDR, potentiellement une meilleure efficience sur certains contenus. Sauf que, selon Ming-Chi Kuo, ce rendez-vous n’arriverait pas avant 2028 ou 2029. Autrement dit : si vous attendez un MacBook Air « OLED », vous vous installez pour une longue pause.

MacBook Pro en éclaireur : OLED (et tactile) dès fin 2026/début 2027

Kuo place la première grande bascule OLED côté MacBook Pro, avec une fenêtre fin 2026 ou début 2027, et un changement plus profond qu’un simple swap de dalle : l’arrivée d’un panneau tactile.

Ce point est symbolique : Apple a longtemps résisté au tactile sur Mac, et la fin du Touch Bar avait semblé refermer le débat. Si le Pro devient tactile, il sert de « prototype grand public » pour tester l’acceptation, l’UX macOS et les contraintes industrielles avant de laisser la techno ruisseler vers l’Air.

Pourquoi l’Air attendrait autant : coût, volumes, et stratégie Apple classique

Le décalage Pro versus Air est cohérent avec l’histoire d’Apple : les innovations d’affichage arrivent souvent d’abord sur le haut de gamme, puis descendent quand les coûts baissent et que la chaîne d’approvisionnement se stabilise. Le Pro peut absorber une hausse de prix ; l’Air, beaucoup moins.

Même si certains espèrent un « effet domino » (si le modèle Pro OLED se passe bien, le Air pourrait accélérer), Kuo maintient une fenêtre large — et Apple a déjà fait glisser des calendriers de transition écran par le passé.

Concrètement : faut-il attendre ?

Si vous avez besoin d’un MacBook Air maintenant : attendre l’OLED n’est pas rationnel. 2028/2029, c’est potentiellement deux à trois cycles complets de puces, d’autonomie et de fonctionnalités. Si vous visez une « grosse » nouveauté écran à court terme : surveillez plutôt le MacBook Pro à horizon fin 2026/début 2027. C’est la fenêtre la plus crédible pour un saut visuel majeur (OLED + tactile) sur laptop Apple.

Enfin, si votre seule motivation est OLED : gardez en tête qu’Apple a déjà des dalles très réussies (Liquid Retina/mini-LED sur Pro). L’OLED sera meilleur sur certains points, mais ce n’est pas forcément « la » raison de geler un achat pendant des années.