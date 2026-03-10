OPPO Find N6 : le smartphone pliable qui remet le stylet au centre du jeu

Les smartphones pliants pourraient enfin vivre une vraie année charnière en 2026. Et, OPPO compte bien en profiter. La marque a officialisé la date de lancement mondial du Find N6, attendu le 17 mars à 19 h CST, soit 12 h en Europe centrale. OPPO en profitera aussi pour présenter la OPPO Watch X3, une nouvelle montre connectée assortie au téléphone.

Cette annonce est loin d’être anodine. D’abord parce qu’elle confirme une sortie internationale du pliable, alors que certains modèles OPPO restent parfois limités à quelques marchés. Ensuite parce que le constructeur chinois semble vouloir attaquer de front deux des critiques les plus fréquentes adressées aux smartphones pliables : la pliure visible et la disparition du stylet chez certains concurrents.

OPPO Find N6 : Un lancement global qui vise clairement l’Europe

Sur sa page officielle, OPPO confirme un événement mondial dédié au Find N6 le 17 mars. Le constructeur y met déjà en avant plusieurs arguments marketing, dont son fameux « Zero-Feel Crease » (« Pli sans sensation »), un terme qui désigne une pliure censée être très difficile à voir dans des conditions normales d’utilisation, même si OPPO précise lui-même qu’il ne s’agit pas d’une absence physique totale du pli.

En clair, OPPO promet un écran interne beaucoup plus discret à l’œil que sur de nombreux pliants actuels. Si la promesse se vérifie en test, la marque pourrait prendre de l’avance sur plusieurs rivaux, y compris Apple, dont le premier iPhone pliant reste pour l’instant au stade de rumeur, même si plusieurs fuites évoquent elles aussi un écran quasiment sans pli visible.

Le grand retour du stylet sur un smartphone pliable

La surprise la plus intéressante de cette annonce concerne sans doute le AI Pen. OPPO a confirmé que le Find N6 sera compatible avec ce stylet sur son écran interne, même s’il sera vendu séparément.

Ce choix prend une saveur particulière face à Samsung. Le Galaxy Z Fold 7 a en effet abandonné la compatibilité S Pen, officiellement pour gagner en finesse et améliorer certains compromis matériels. Plusieurs médias spécialisés avaient déjà souligné que cette disparition avait déçu une partie des utilisateurs les plus productifs.

OPPO fait donc exactement le mouvement inverse. Là où Samsung a sacrifié le stylet pour alléger son pliant, OPPO semble vouloir montrer qu’un appareil fin et premium peut encore conserver cet usage. C’est un message marketing habile, surtout à un moment où le stylet reste un vrai argument différenciant sur les grands écrans pliables. Cette lecture est une inférence à partir de l’annonce de OPPO et des explications publiques de Samsung sur le Fold 7.

Une fiche technique très haut de gamme

Même si Oppo n’a pas encore détaillé toute la fiche technique sur sa page globale, plusieurs caractéristiques ont déjà été confirmées ou relayées de façon cohérente par des sources spécialisées. Le Find N6 devrait embarquer un écran pliable de 8,12 pouces, une puce Snapdragon 8 Elite Gen 5, une batterie de 6 000 mAh avec charge filaire 80 W et charge sans fil 50 W, ainsi qu’un capteur principal 200 MP co-développé avec Hasselblad.

Les fuites évoquent aussi jusqu’à 16 Go de RAM et 1 To de stockage, ce qui place clairement l’appareil dans la catégorie des pliants premium sans compromis.

Sur le papier, Oppo positionne donc son Find N6 face aux modèles les plus ambitieux du moment, notamment chez Honor et Samsung. La bataille ne se jouera plus seulement sur le format pliable lui-même, mais sur des détails devenus centraux pour ce segment : finesse, visibilité du pli, autonomie, photo et accessoires. Cette dernière phrase est une analyse fondée sur les caractéristiques annoncées et la concurrence actuelle sur le marché du pliable.

La Watch X3 sera aussi de la partie

OPPO a également confirmé le lancement simultané de la Watch X3. Les premiers visuels montrent une montre proposée dans des tons orange, titane et noir, avec un boîtier métallique et une grande couronne numérique.

Ce lancement groupé montre que OPPO veut soigner l’image d’écosystème autour de son pliable. Même si le Find N6 sera clairement la vedette de l’événement, la Watch X3 servira à renforcer l’impression d’une gamme premium cohérente, comme le font déjà Apple, Samsung ou Huawei. Cette conclusion relève d’une inférence marketing à partir de la stratégie de lancement commune.

Samsung va devoir répondre

L’arrivée du Find N6 avec un stylet remet forcément la pression sur Samsung. Des rumeurs évoquent déjà un possible retour du S Pen sur le Galaxy Z Fold 8, mais rien n’a été officialisé à ce stade. En revanche, le simple fait que OPPO mette en avant cet accessoire juste après l’abandon du stylet chez Samsung n’a rien d’un hasard.

Si OPPO réussit à combiner un grand écran de 8,12 pouces, une pliure discrète, une batterie généreuse et un stylet, le Find N6 pourrait devenir l’un des pliants les plus complets du moment. Pour l’Europe, en revanche, sa disponibilité paraît beaucoup plus crédible au vu du positionnement global annoncé par la marque.

Avec le Find N6, OPPO veut clairement sortir du statut d’alternative de niche. Le constructeur chinois prépare un pliant très haut de gamme, doté d’un grand écran, d’une batterie massive, d’un capteur de 200 mégapixels et surtout d’un stylet que Samsung a retiré de son propre Fold. Le tout sera officialisé le 17 mars 2026 lors d’un événement mondial.

Sur le papier, OPPO coche presque toutes les cases que les amateurs de foldables réclament depuis des années. Reste maintenant à voir si le Find N6 tiendra réellement ses promesses une fois en main, notamment sur cette fameuse pliure « quasi invisible » qui pourrait bien devenir l’un des grands arguments de vente de l’année.