OPPO Watch X3 : Titane, eSIM et le pari audacieux de la recharge USB-C

OPPO vient d’officialiser l’existence de la OPPO Watch X3 via une série de teasers sur Weibo : la montre sera lancée aux côtés du Find N6 en Chine, avec une promesse très lisible — durabilité, matériaux premium et usage outdoor.

Le reste se joue désormais entre indices officiels et fuites : certification radio, rumeurs d’eSIM, et même un possible basculement vers… une recharge USB-C.

Un design « titanium-focused » : OPPO insiste sur la robustesse

Dans sa communication, OPPO met en avant un positionnement « protection renforcée » et des éléments tournant autour du titane (bords d’écran/structure), dans la continuité de la montée en gamme amorcée par les précédentes OPPO Watch X. Les clips de teasing montrent aussi une interface orientée activité (pas, altitude…), ce qui suggère une montre pensée pour le sport et les sorties, pas seulement pour les notifications.

La OPPO Watch X3 a déjà été repérée sous le numéro de modèle OWW261 dans des démarches de certification, et plusieurs sources de fuites évoquent une bascule possible vers une recharge USB-C — un choix rare sur smartwatch, mais potentiellement très séduisant pour l’usage quotidien (un câble en moins, un standard en plus).

À ce stade, rien n’est confirmé par OPPO, mais la rumeur revient avec insistance.

Spécifications attendues : eSIM autonome, grosse batterie et stockage confortable

Selon Digital Chat Station et des reprises récentes, la OPPO Watch X3 pourrait embarquer :

2 Go de RAM et 32 Go de stockage

une batterie autour de 632 mAh

un poids d’environ 68 g

et surtout une eSIM via une puce eUICC dédiée, pour appels/données sans smartphone à proximité (selon configuration et marchés).

Côté coloris, les fuites parlent d’options noir, argent, titane et orange, avec en toile de fond une possible variante plus compacte OPPO Watch X3 mini (encore très floue).

L’ombre « OnePlus Watch 4 » : le rebrand se dessine déjà

Un autre élément crédibilise l’idée d’une plateforme commune OPPO/OnePlus : une montre OnePlus portant le modèle OPWWE261 a été repérée en certification (Elements), avec une charge 10 W mentionnée. Plusieurs sites y voient une version rebadgée de la OPPO Watch X3, potentiellement commercialisée en global sous le nom OnePlus Watch 4.

Des « murmures de l’industrie » évoquent une annonce autour du 17 mars en Chine, dans la même séquence que le Find N6. OPPO n’a pas encore confirmé de date précise, mais l’accumulation de teasers et des certifications suggère un lancement imminent.

OPPO vise le « premium outdoor » — et cherche la friction zéro

Ce teasing dit beaucoup de la stratégie wearable 2026. Le titane et l’outdoor servent à monter en gamme sans singer l’Apple Watch Ultra : c’est le registre « robuste, premium, polyvalent ». La possible recharge USB-C (si elle se confirme) serait un coup très malin : ce n’est pas une spec « wow », mais une amélioration de confort qui peut faire basculer l’usage. L’eSIM et le lien avec OnePlus montrent une ambition plus large : une plateforme de montre unique, déclinée selon marchés et marques.

Reste un point clé : l’OS (Wear OS et ses couches maison) et l’autonomie réelle en usage mixte. OPPO a l’opportunité de faire une montre premium qui se vit comme un objet simple — et c’est souvent là que les meilleures montres gagnent.