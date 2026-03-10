MacBook Air M5 : son nouveau SSD est deux fois plus rapide que le modèle M4

Le MacBook Air a toujours occupé une place bien précise dans la gamme Apple. C’est le Mac léger, endurant, discret, celui qu’on recommande facilement à la majorité des utilisateurs. En revanche, ce n’était pas vraiment la machine capable de faire rougir un propriétaire de MacBook Pro.

Avec le MacBook Air M5, cette frontière commence pourtant à bouger, au moins sur un point très concret : la vitesse du SSD.

D’après les premiers tests publiés par NotebookCheck, Apple a fait évoluer le stockage interne du MacBook Air M5 vers de la NAND flash en PCIe 4.0, ce qui change nettement la donne. Sur le test Blackmagic Disk Speed, le modèle de 13 pouces affiche environ 6 473,4 Mo/s en lecture et 6 558,6 Mo/s en écriture, des chiffres qui le placent non seulement très loin devant le MacBook Air M4, mais aussi devant certains MacBook Pro plus anciens sur les débits en lecture.

Un MacBook Air M5 plus rapide qu’un MacBook Pro… sur le stockage

C’est le détail qui attire immédiatement l’attention. Sur les mesures relevées par NotebookCheck, le MacBook Pro M5 de 14 pouces reste légèrement devant avec 6 752,1 Mo/s en lecture, mais le MacBook Air M5 de 13 pouces n’est pas très loin. En revanche, il dépasse clairement le MacBook Pro M4 Pro de 16 pouces, qui tombe à 5 401,3 Mo/s en lecture. En écriture, le Pro M4 Pro garde un léger avantage avec 6 713,2 Mo/s, contre 6 558,6 Mo/s pour l’Air M5, soit un écart relativement faible.

Autrement dit, sur ce terrain précis, le MacBook Air M5 n’a plus grand-chose d’un ultraportable bridé. Il vient jouer dans une zone qui relevait jusque-là davantage du MacBook Pro. C’est d’autant plus frappant que le modèle Air reste une machine sans ventilateur, plus fine et plus abordable que les modèles Pro. Cette comparaison porte uniquement sur les performances du SSD, pas sur l’ensemble des capacités du produit.

Le bond par rapport au MacBook Air M4 est énorme

Le véritable choc vient sans doute de la comparaison avec la génération précédente. Toujours selon NotebookCheck, le MacBook Air M4 de 15 pouces mesuré dans les mêmes conditions plafonnait autour de 2 904 Mo/s en lecture et 3 023,9 Mo/s en écriture. Face à lui, le MacBook Air M5 fait plus que doubler les performances sur ces deux indicateurs.

Ce n’est pas une petite optimisation cachée dans une fiche technique. On parle ici d’un écart suffisamment important pour avoir un effet visible sur certains usages, notamment les transferts de gros fichiers, l’import de bibliothèques photo volumineuses, le travail vidéo directement depuis le stockage interne ou encore certaines tâches liées aux modèles d’IA en local qui sollicitent fortement le disque. Cette dernière remarque est une déduction technique à partir des vitesses mesurées et des usages concernés par les débits de stockage.

Apple avait peu insisté sur ce point au lancement

Lors de l’annonce officielle, Apple a surtout mis en avant le M5, les gains de performances globaux, les capacités liées à l’IA, ainsi que l’autonomie du nouveau MacBook Air. Le communiqué mentionne bien un bond de performance général, mais la firme n’a pas particulièrement transformé l’amélioration du SSD en argument marketing majeur, alors qu’elle semble pourtant très significative dans les premiers tests indépendants.

Apple a en revanche confirmé plusieurs changements de base sur cette génération, notamment un stockage minimal porté à 512 Go, une capacité maximale pouvant grimper à 4 To, ainsi que l’arrivée du Wi-Fi 7 et du Bluetooth 6 sur les nouveaux modèles. Ces évolutions rendent la montée en gamme du MacBook Air M5 plus cohérente, surtout si le but est de le rendre plus crédible sur des usages avancés.

Le MacBook Air change de statut

Ce qui rend cette évolution particulièrement intéressante, c’est son impact sur le positionnement du produit. Le MacBook Air a longtemps été perçu comme le Mac « de bon sens », excellent pour la bureautique, les études, le Web, la création légère et la mobilité. Avec un SSD qui tutoie désormais celui de certains MacBook Pro, Apple brouille un peu plus la frontière entre ses gammes.

Cela ne veut pas dire que le MacBook Pro devient inutile. Le Pro garde des avantages évidents sur le refroidissement actif, la tenue des performances soutenues, le nombre de ports, les configurations plus musclées et les usages professionnels lourds. Mais, cette histoire de SSD montre que le Air n’est plus seulement le « choix raisonnable ». Il commence aussi à devenir un choix techniquement très impressionnant pour son segment. Cette analyse est une inférence à partir des caractéristiques officielles Apple et des benchmarks de NotebookCheck.

Une surprise encore plus forte au vu du prix

L’autre élément à ne pas négliger, c’est le tarif. Le MacBook Air M5 démarre à 1 199 euros pour le 13 pouces, alors que le 15 pouces commence à 1 499 euros. Voir un portable de cette catégorie afficher des débits SSD à ce niveau change forcément la perception du rapport performances/prix dans l’univers Apple.

En clair, Apple semble avoir offert au MacBook Air une amélioration silencieuse, mais potentiellement plus parlante que certaines promesses marketing. Le M5 apporte bien sûr sa part de progrès, mais le passage à un stockage beaucoup plus rapide pourrait être l’un des changements les plus concrets au quotidien pour de nombreux utilisateurs.

Le MacBook Air n’est plus seulement « suffisant »

Avec cette génération M5, le MacBook Air ne se contente plus d’être un excellent portable léger avec une grosse autonomie. Il devient aussi une machine capable de surprendre sur un terrain où on ne l’attendait pas forcément : les performances du stockage interne. Les premiers tests montrent qu’il peut rivaliser avec des MacBook Pro sur certains débits, tout en écrasant largement la génération précédente.

Ce n’est peut-être pas le changement le plus visible, mais c’est sans doute l’un des plus intéressants. Parce qu’au fond, ce qui rend le MacBook Air M5 remarquable, ce n’est pas seulement qu’il soit plus rapide. C’est qu’il commence sérieusement à sortir du rôle de simple Mac « raisonnable » pour s’inviter dans une conversation qui concernait jusque-là surtout les MacBook Pro.