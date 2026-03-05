Accueil » OPPO Find N6 : Le pliant « zéro pliure » se dévoile avec un capteur de 200 mégapixels

OPPO Find N6 : Le pliant « zéro pliure » se dévoile avec un capteur de 200 mégapixels

OPPO Find N6 : Le pliant « zéro pliure » se dévoile avec un capteur de 200 mégapixels

OPPO se prépare à dévoiler le Find N6 en Chine, et pour la première fois depuis longtemps, l’idée d’un lancement mondial semble crédible. Avant même une date officielle, une série de publications sur Weibo aurait fait fuiter une fiche technique très complète — assez pour dessiner le portrait d’un smartphone pliable de type « livre » qui veut jouer sur trois axes : écran premium, photo ambitieuse, durabilité.

Deux écrans LTPO très soignés, avec une vraie obsession du confort visuel

Selon la fuite, le Find N6 miserait sur un duo d’écrans haut de gamme :

Écran externe : 6,62 pouces, définition « 1,5K+ », technologie BOE « Q10 », et un LTPO 8T à rafraîchissement variable 1–120 Hz, compatible Dolby Vision/HDR Vivid/HDR10+. La luminosité évoquée monte jusqu’à 1 600 nits (pic global) et 800 nits en manuel, avec un mix de DC-like dimming à forte luminosité et PWM 2160 Hz à basse luminosité.

Écran interne : 8,12 pouces, définition « 2K+ », dalle Samsung E7, mêmes standards HDR et 1–120 Hz, avec PWM 2160 Hz à faible luminosité.

Et au-delà des chiffres, OPPO pousserait un argument devenu central sur les pliables : une pliure moins visible, déjà teasée via des démonstrations « global showcase » autour du « pli le moins visible ».

Photo : 200 mégapixels + 50 mégapixels + 50 mégapixels périscope, et une touche « Danxia »

La fuite décrit un triple module arrière :

Ultra grand-angle : 50 mégapixels (0,6×/15 mm), f/2.0, capteur Samsung JN5

Principal : 200 mégapixels (23 mm), f/1.8, OIS, capteur HP5

Téléobjectif 3× : 50 mégapixels (70 mm), f/2.7, OIS (périscope)

… avec la mention d’un système optique « Danxia » (2e génération) destiné à améliorer la reproduction des couleurs/la gestion spectrale selon les rumeurs.

Snapdragon 8 Elite Gen 5, charnière titane, IP56/IP58/IP59 : OPPO muscle la fiche « durabilité »

Côté plateforme, le Find N6 serait animé par un Snapdragon 8 Elite Gen 5, avec LPDDR5X et UFS 4.1. La construction mettrait en avant une charnière « dôme » en alliage de titane, et surtout une liste d’indices de protection rarement évoquée ensemble sur un pliable : IP56, IP58 et IP59 (à prendre avec prudence tant que ce n’est pas officialisé).

Autres détails « flagship » mentionnés : une nouvelle puce de communication Shanhai, des double haut-parleurs super linear, et même un port infrarouge pour usage télécommande.

Batterie : 6 000 mAh et charge 80 W/50 W

La fuite évoque une batterie 6 000 mAh « Glacier Battery » (3e génération), avec 80 W filaire et 50 W sans fil. Sur un format pliant, c’est un chiffre qui en dit long sur l’ambition : pousser l’autonomie sans épaissir à l’excès — le nerf de la guerre sur les « pliables de type livre ».

OPPO vise le « Fold complet », pas juste le plus fin

Si ces spécifications se confirment, OPPO chercherait moins la démonstration de finesse que l’équilibre premium : un duo d’écrans LTPO très lisibles, une photo qui assume un capteur principal 200 mégapixels + périscope, une grosse batterie pour réduire le stress d’usage, et un récit « robustesse » (charnière titane + IP élevés).

Le point clé restera la disponibilité : plusieurs sources parlent d’une sortie Chine imminente et d’une ouverture « sélective » à l’international.

Si OPPO le joue vraiment global, le Find N6 ne sera plus un objet « à importer », mais une vraie alternative face aux Fold premium déjà installés — et c’est précisément là que la bataille se gagne : pas sur la fiche, mais sur l’écosystème, les mises à jour, et la confiance long terme.