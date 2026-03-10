MacBook Neo 2 : Apple préparerait son premier Mac à écran tactile pour 2027

Apple pourrait être en train d’assouplir l’un de ses plus vieux principes sur le Mac. Selon une nouvelle rumeur relayée par MacRumors à partir d’une note de l’analyste Ming-Chi Kuo, le MacBook Neo 2, attendu en 2027, pourrait intégrer un écran tactile. Si cela se confirme, ce serait un changement important pour la gamme Mac, Apple ayant toujours réservé le tactile à l’iPhone et à l’iPad.

Ce bruit de couloir est d’autant plus intéressant qu’il concerne le MacBook Neo, le nouveau portable d’entrée de gamme lancé récemment par Apple. Officiellement, la première génération démarre à 699 euros, avec un écran Liquid Retina de 13 pouces, une puce A18 Pro, 8 Go de mémoire unifiée et jusqu’à 16 heures d’autonomie, ce qui en fait une machine pensée avant tout pour les usages du quotidien, les étudiants et les profils à budget serré.

Un changement de cap discret, mais potentiellement majeur

Jusqu’ici, Apple a toujours défendu l’idée que macOS fonctionne mieux avec un clavier, un trackpad ou une souris, et non avec les doigts directement sur l’écran. Cette position a longtemps été répétée par les dirigeants de la marque, notamment Craig Federighi, qui expliquait déjà en 2018 qu’Apple n’était pas intéressé par les écrans tactiles sur Mac, en partie pour des raisons ergonomiques.

C’est précisément pour cette raison que la rumeur autour du MacBook Neo 2 mérite l’attention. Elle ne concerne pas un MacBook Pro haut de gamme ou un appareil hybride façon Surface, mais le modèle le plus accessible de la gamme. Autrement dit, Apple pourrait choisir son portable le plus abordable pour tester une nouvelle expérience d’usage, sans bouleverser immédiatement tout le reste de la famille Mac.

Cette lecture est une déduction raisonnable à partir du positionnement officiel du MacBook Neo et de la rumeur attribuée à Kuo.

Le MacBook Neo 2 miserait aussi sur plus de puissance

Au-delà du tactile, Ming-Chi Kuo évoque aussi plusieurs améliorations matérielles pour cette deuxième génération. Le MacBook Neo 2 pourrait passer à une puce A19 Pro, soit la génération qui anime les iPhone 17 Pro, avec une mémoire de base qui grimperait à 12 Go au lieu de 8 Go actuellement. Plusieurs relais de la rumeur précisent également qu’Apple intégrerait la couche tactile directement dans la dalle afin d’éviter d’épaissir sensiblement le châssis.

Ce détail n’est pas anodin. Apple cherche visiblement à préserver l’identité du MacBook Neo, qui repose justement sur une formule simple : un portable léger, abordable et suffisamment endurant pour séduire le grand public. Ajouter le tactile sans alourdir l’appareil serait donc cohérent avec cette stratégie.

Une réponse possible aux Chromebooks et aux PC Windows

L’intérêt commercial d’un Mac tactile paraît assez évident sur ce marché. Le MacBook Neo vise frontalement les Chromebooks et les PC Windows abordables, des catégories où le tactile est déjà relativement courant, surtout dans l’éducation et sur les machines familiales. En ajoutant cette fonction, Apple pourrait renforcer l’attrait de son portable d’entrée de gamme auprès des étudiants, des jeunes utilisateurs et de ceux qui hésitent encore entre macOS et Windows. Cette analyse repose sur le prix, le ciblage et les caractéristiques officielles du MacBook Neo.

Cela rapprocherait aussi un peu plus le Mac de certaines habitudes héritées de l’iPad et de l’iPhone. Même sans transformer macOS en système hybride, Apple pourrait tester une forme d’interaction plus souple pour des usages simples comme le défilement, la navigation, la consultation de contenus ou certaines applications optimisées.

Pour l’instant, il s’agit toutefois d’une projection, pas d’un élément confirmé par Apple.

Une rumeur crédible, mais encore loin d’être une annonce

Il faut néanmoins garder la tête froide. À ce stade, Apple n’a rien officialisé au sujet d’un Mac tactile. La seule information solide est que le MacBook Neo existe bien. En revanche, tout ce qui concerne le MacBook Neo 2, son écran tactile, sa puce A19 Pro et sa date de sortie en 2027 relève encore de la rumeur, même si elle provient d’un analyste réputé bien informé sur la chaîne d’approvisionnement d’Apple.

En clair, Apple semble peut-être prêt à tester ce qu’elle refusait encore il y a quelques années. Mais pour l’instant, le Mac tactile reste une hypothèse crédible, pas une certitude.

Apple pourrait choisir le bon terrain d’essai

Si cette fuite se confirme, le MacBook Neo 2 pourrait devenir un produit charnière pour Apple. Non pas parce qu’il réinventerait le Mac, mais parce qu’il permettrait à la marque de sonder le terrain avec un appareil plus grand public, moins risqué et plus compétitif face aux PC tactiles d’entrée de gamme.

Le plus intéressant dans cette rumeur n’est donc pas seulement l’arrivée d’un écran tactile, mais le fait qu’Apple semble envisager cette évolution sur son ordinateur le plus accessible. Ce serait une façon très pragmatique de tester un nouveau cap, sans renier brutalement toute sa philosophie produit. Reste désormais à voir si ce virage se concrétisera réellement d’ici 2027.