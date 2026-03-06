MacBook Neo : Les benchmarks confirment une puissance d’iPhone 16 Pro

On attendait le MacBook Neo au tournant : à 699 euros, Apple promet un Mac abordable, mais avec une puce d’iPhone (A18 Pro) et des compromis assumés. Les premiers scores Geekbench publiés cette semaine donnent enfin une lecture concrète de ce que vaut ce pari — et le constat est limpide : le MacBook Neo se comporte presque exactement comme un iPhone 16 Pro côté CPU, avec un GPU légèrement bridé.

Le MacBook Neo affiché sur Geekbench signe :

3 461 points en monocoeur

8 668 points en multicoeurs

31 286 en Metal (GPU)

En face, l’iPhone 16 Pro — équipé du même A18 Pro — tourne autour de :

3 445 points en monocoeur

8 624 points en multicoeurs

32 575 points en Metal

La proximité entre le MacBook Neo et l’iPhone 16 Pro est logique : Apple a confirmé que le Neo repose sur le A18 Pro. Et l’écart GPU colle au détail le plus « Apple » de cette machine : un cœur GPU en moins (5 cœurs sur le Neo vs 6 sur l’iPhone 16 Pro).

MacBook Neo : très bon en réactivité, plafonné en charge lourde

Ces scores positionnent le MacBook Neo comme une machine très réactive sur tout ce qui repose sur le monocoeur (navigation, bureautique, visio, apps du quotidien). En revanche, le multicoeursreste celui d’un SoC mobile : solide, mais loin des Mac modernes à puces M-series.

Pour situer :

Un MacBook Air M1 est autour de 2 346 (monocoeur)/8 342 (multicoeurs) : le MacBook Neo prend un vrai avantage en monocoeur, mais ne s’envole pas en multicoeurs.

Un MacBook Air M4 évolue dans une autre ligue en multicoeurs (souvent ~ 14 730) : là, la différence se sent dès que vous empilez des tâches lourdes.

Le MacBook Neo est un Mac… au comportement d’iPhone

C’est probablement l’enseignement le plus important : sur le papier, le MacBook Neo est un « budget Mac ». En pratique, c’est macOS qui tourne sur une plateforme iPhone, avec une puissance CPU quasi identique à l’iPhone 16 Pro et une partie graphique légèrement réduite.

Ce choix explique aussi une partie des compromis matériels déjà connus (ports USB-C asymétriques, pas de Thunderbolt, RAM non évolutive), mais il clarifie une question simple pour l’acheteur : si votre usage ressemble à celui d’un iPhone « sur grand écran » (écriture, web, école, admin), ça passe crème. Si votre usage ressemble à celui d’un Mac de travail (montage, gros multitâche, dev intensif), l’Air reste l’achat « durable ».

À retenir avant d’acheter :