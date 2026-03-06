Accueil » Xiaomi miclaw : L’agent IA qui prend les commandes de votre smartphone

Xiaomi miclaw : L’agent IA qui prend les commandes de votre smartphone

Xiaomi vient de dévoiler miclaw, un projet IA expérimental qui vise une ambition très 2026 : transformer le smartphone en assistant autonome, capable d’exécuter des tâches de bout en bout à travers le système et des applications tierces.

Pas un chatbot de plus, mais un agent qui comprend l’intention, choisit les bons outils… et déroule les étapes.

Un assistant qui « fait » : l’idée derrière miclaw

Xiaomi présente miclaw comme un produit de test basé sur son LLM maison MiMo. Le principe : après autorisation, l’IA peut accéder à certaines fonctions système et à des apps compatibles pour accomplir une action, sans que l’utilisateur dicte chaque micro-étape. ￼

Ce positionnement rejoint la tendance des UI agents déjà explorée par Honor : des IA capables de lire l’écran et d’exécuter des actions dans l’interface, plutôt que de rester cantonnées à la génération de texte.

Le moteur : une boucle « inference → execution »

La brique centrale décrite par Xiaomi est une boucle d’inférence-exécution : miclaw analyse la requête, sélectionne un outil et ses paramètres, exécute l’action, vérifie le résultat, puis recommence jusqu’à completion. Xiaomi insiste aussi sur un fonctionnement asynchrone pour éviter de bloquer le téléphone pendant les opérations.

À cela s’ajoute une couche « mémoire » : l’assistant conserve du contexte utile et compresse l’historique pour rester efficace sur des tâches plus longues.

L’ouverture aux développeurs : MCP + SDK

Le détail le plus stratégique est probablement l’intégration du Model Context Protocol (MCP), un standard ouvert pour brancher des outils et services à des modèles IA. Xiaomi annonce aussi un SDK permettant aux apps de déclarer leurs capacités afin que miclaw puisse les appeler.

En clair : Xiaomi veut éviter une IA « silo » et s’appuyer sur un écosystème de tools plug-and-play, plutôt que tout reconstruire en interne.

Une bêta fermée, et seulement quelques Xiaomi 17

Xiaomi assume le caractère expérimental : fiabilité, consommation et taux de réussite sur des tâches complexes seraient encore en amélioration, avec des comportements parfois inconsistants. Résultat : lancement en bêta fermée sur invitation, avec recommandation de ne pas l’installer sur son téléphone principal et de sauvegarder ses données.

Les premiers appareils pris en charge seraient limités à la famille Xiaomi 17 (dont 17 Ultra/édition Leica).

Confidentialité : promesse « pas d’entraînement sur vos interactions »

Xiaomi affirme que les données issues des interactions miclaw ne servent pas à entraîner ses modèles, et que les informations sensibles seraient traitées localement avec un schéma « edge-cloud privacy computing ».

miclaw s’inscrit dans une course où l’agentique devient la nouvelle interface : moins de taps, plus d’intentions. Mais dès qu’une IA peut manipuler des apps, deux risques montent :

Erreurs en cascade : une mauvaise interprétation au début peut conduire à une suite d’actions inutiles (ou coûteuses). Sécurité : la littérature académique commence déjà à documenter des attaques spécifiques aux agents GUI, où l’« écart observation→action » peut être exploité pour détourner une action prévue vers une autre app.

C’est précisément pour cela que Xiaomi encadre miclaw en bêta fermée et met en avant les permissions : la valeur d’un agent mobile ne se mesure pas seulement à ce qu’il sait faire, mais à ce qu’il refuse de faire — et à la manière dont il demande confirmation.