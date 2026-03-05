Accueil » MacBook Air M5 vs MacBook Neo : Quelles différences pour votre prochain achat ?

Apple n’a pas simplement lancé un Mac « moins cher ». Avec le MacBook Neo, la marque crée une nouvelle porte d’entrée vers macOS — à 699 € — pensée pour les étudiants, les primo-acheteurs et tous ceux qui regardaient jusqu’ici du côté des Chromebooks ou des PC Windows d’entrée de gamme.

Reste la vraie question : à ce prix, est-ce un bon Mac… ou un Mac volontairement bridé pour protéger le MacBook Air ?

Le match des prix : l’écart est réel, mais la segmentation l’est encore plus

Le MacBook Neo arrive sur le marché au prix de 699 € (256 Go) ou 799 € (512 Go avec Touch ID). Les versions éducation sont accessibles aux prix de 599 € et 699 €. Le MacBook Air M5 est sur le marché pour la somme de 1 199 euros, avec 16 Go de RAM et 512 Go de stockage en base (Apple a remonté le ticket d’entrée, mais a aussi relevé la configuration de départ).

Ce qui est inédit, c’est la clarté du « gouffre » : Apple veut que le MacBook Neo soit une évidence budgétaire… tout en faisant du Air le choix « raisonnable » dès que l’usage se densifie.

Le choix technique qui change tout : A18 Pro vs M5

Le MacBook Neo est le premier Mac grand public à embarquer une puce de série A (ici A18 Pro, la puce d’iPhone 16 Pro). Apple y gagne mécaniquement en coût, et ça suffit largement pour du Web, de la prise de notes, des visios et de la bureautique légère.

Mais, le MacBook Air M5 joue dans une autre catégorie : c’est une puce conçue pour le laptop, avec une bande passante mémoire annoncée à 153 Go/s, et un socle « durable » (notamment via les 16 Go de RAM par défaut).

Le MacBook Neo n’est donc pas « lent ». Il est limité par design : 8 Go de RAM non évolutifs, et une plateforme pensée pour les tâches quotidiennes, pas pour des charges lourdes et prolongées.

Écran et autonomie : Neo fait le job, Air reste plus « confort »

Sur le papier, l’expérience visuelle du MacBook Neo est plutôt sérieuse : 13 pouces, Liquid Retina, 500 nits. Et, Apple annonce jusqu’à 16 h (vidéo)/11 h (web), ce qui est solide à ce tarif. Là où le Air conserve l’avantage, ce n’est pas tant la fiche brute que le confort global : meilleure plate-forme, plus de marge de performance, et généralement plus de souplesse quand vous tirez sur la machine.

Là où ça se complique : les ports (et ce n’est pas un détail)

C’est le point qui fait le plus mal au Neo — parce que c’est concret, quotidien, et impossible à « rattraper » :

MacBook Neo : deux USB-C, mais un port USB 3 (10 Gb/s) et un port USB 2 (480 Mb/s). Pas de Thunderbolt.

MacBook Air M5 : ports Thunderbolt 4, plus rapides et bien plus polyvalents pour le stockage externe, les docks et l’usage multi-écran.

Et, il y a une conséquence directe : le MacBook Neo est limité à un seul écran externe en 4K/60 Hz. Si vous bossez (même « simplement ») avec deux écrans, c’est le genre de barrière qui transforme l’économie du Neo en faux bon plan.

Les « petites coupes » qui racontent la stratégie Apple

Apple a aussi placé des verrous très lisibles :

Touch ID réservé au modèle 512 Go (aucune option Touch ID sur la version 256 Go).

Chargeur 20 W fourni et charge via USB-C (pas de MagSafe) : ça marche, mais c’est lent et moins pratique au quotidien.

Plusieurs médias spécialisés rapportent aussi un clavier non rétro-éclairé sur le Neo — un choix étonnant en 2026, et typiquement le genre d’absence qui « pousse » vers l’Air.

On peut débattre de chaque compromis, mais l’ensemble forme un tableau cohérent : le MacBook Neo est fait pour attirer, le MacBook Air est fait pour durer.

Alors, Neo ou Air : lequel acheter ?

Prenez le MacBook Neo si :

c’est votre premier Mac (ou un Mac « de famille »),

vous êtes étudiant et votre usage = web, cours, suite bureautique, streaming,

vous voulez un portable simple, léger, et que vous n’allez pas brancher à une vie de périphériques.

Prenez le MacBook Air M5 si :

vous comptez garder la machine 5 ans,

vous utilisez un écran externe (ou plusieurs),

vous faites du montage, du dev, de la création, ou du multitâche sérieux,

vous voulez la marge « anti-vieillissement » (RAM de base plus élevée + plateforme plus flexible).

La synthèse est simple : le MacBook Neo est un Mac d’accès (excellent dans son rôle), mais le Air reste le Mac de référence dès que l’ordinateur devient un outil central — celui qu’on branche, qu’on charge vite, qu’on garde longtemps, et qu’on fait évoluer autour de soi.