Accueil » POCO X8 Pro et Pro Max : Des batteries jusqu’à 9 000 mAh pour le 17 mars ?

POCO X8 Pro et Pro Max : Des batteries jusqu’à 9 000 mAh pour le 17 mars ?

POCO X8 Pro et Pro Max : Des batteries jusqu'à 9 000 mAh pour le 17 mars ?

POCO semble prêt à relancer sa stratégie préférée : prendre une base Redmi réservée à la Chine, la « tweaker » légèrement, et la propulser sur les marchés internationaux comme un flagship killer orienté performance.

Selon plusieurs fuites concordantes, les POCO X8 Pro et POCO X8 Pro Max pourraient être officialisés le 17 mars 2026 en lancement global.

L’idée serait simple :

POCO X8 Pro = Redmi Turbo 5 rebadgé

POCO X8 Pro Max = Redmi Turbo 5 Max rebadgé

Cette logique est aussi renforcée par des traces réglementaires (certifications) qui suggèrent une sortie proche.

POCO X8 Pro : Dimensity 8500 Ultra, écran 1.5K et autonomie disproportionnée

POCO a déjà teasé l’arrivée du Dimensity 8500 Ultra sur sa future gamme « X Pro series » (sans forcément confirmer le nom commercial « X8 »).

Les caractéristiques attendues côté POCO X8 Pro, selon les fuites :

Écran : 6,59 pouces OLED, définition 1.5K, 120 Hz

Photo : principal 50 mégapixels Sony IMX882 + ultra grand-angle 8 mégapixels ; selfie 20 mégapixels

Batterie : jusqu’à 7 560 mAh + charge 100 W (à confirmer selon régions)

Ce combo dit beaucoup du positionnement : POCO veut un téléphone « endurance et performance » avant tout, quitte à rester sobre en photo secondaire.

POCO X8 Pro Max : Dimensity 9500 s, grand écran 6,83 » et batterie 8 500–9 000 mAh

Le POCO X8 Pro Max serait la version « sans compromis » :

Écran : 6,83 pouces OLED 1.5K (120 Hz cité le plus souvent)

SoC : Dimensity 9500 s (une variante du 9500)

Photo : 50 mégapixels (souvent évoqué comme « Light Hunter 600″) + 8 mégapixels ultra grand-angle ; selfie 20 mégapixels

Batterie : 8 500 mAh en global, et jusqu’à 9 000 mAh dans certains marchés ; charge 100 W

La vraie histoire, c’est la batterie (et la nouvelle normalité 2026)

Si ces chiffres se confirment, POCO s’inscrit dans une tendance lourde : la course à l’autonomie brute. On voit de plus en plus de batteries « massives » arriver sur des appareils pourtant orientés performance, pour rendre le gaming et les usages intensifs moins anxiogènes.

Le pari est double :