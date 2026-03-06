MacBook Neo : Pourquoi ses deux ports USB-C ne se valent pas du tout

fermer
Périphériques

Périphériques par Yohann Poiron le Apple MacBook Neo
À 699 €, le MacBook Neo est un Mac étonnamment cohérent… à condition de connaître une bizarrerie très Apple : ses deux ports USB-C ne se valent pas. Et comme c’est le genre de détail qui peut vous faire perdre dix minutes à « pourquoi mon écran ne s’allume pas », Apple a glissé une parade logicielle plutôt maline.

MacBook Neo : Deux ports, deux niveaux

Sur le MacBook Neo, Apple a intégré :

  • 1 port USB-C « rapide » : USB 3 (jusqu’à 10 Gb/s) + DisplayPort (c’est le seul qui peut piloter un écran externe).
  • 1 port USB-C « lent » : USB 2 (480 Mb/s), sans sortie écran.

Le plus piquant : ils se ressemblent et ne sont pas étiquetés. Daring Fireball rapporte que Apple considère déjà comme un « exploit d’ingénierie » d’avoir réussi à proposer deux ports USB-C sur un Mac basé sur une puce A18 Pro — la contrepartie, c’est que le second port est resté en USB 2.

Apple MacBook Neo ports 260304 big 1.jpg.large 2x 1

Le « filet de sécurité » macOS : l’alerte quand vous branchez l’écran au mauvais endroit

Bonne surprise : si vous branchez un écran sur le port USB 2, macOS affiche une notification vous indiquant d’utiliser l’autre port. C’est un détail, mais c’est exactement le genre de friction que l’entrée de gamme ne peut pas se permettre.

Le MacBook Neo ne gère qu’un seul écran externe, jusqu’à 4K à 60 Hz. Donc pas de double-écran, et pas de 5K natif (dont les Studio Display).

Le conseil pratique (simple) pour vivre heureux avec le Neo

  • Port USB-C rapide (USB 3 + DisplayPort) : écran externe + SSD rapide/dock.
  • Port USB-C USB 2 : charge + accessoires qui n’ont pas besoin de débit (clavier, dongle, petit périphérique).

En clair : oui, c’est une connectique « bizarre ». Mais si votre usage reste de la bureautique, cours, web, et un écran de temps en temps, le MacBook Neo fait le job — et macOS vous évitera même le faux pas.

Tags : AppleMacBook Neo
Yohann Poiron

The author Yohann Poiron

J’ai fondé le BlogNT en 2010. Autodidacte en matière de développement de sites en PHP, j’ai toujours poussé ma curiosité sur les sujets et les actualités du Web. Je suis actuellement engagé en tant qu’architecte interopérabilité.

