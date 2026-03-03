Apple Studio Display XDR : Le remplaçant du Pro Display XDR arrive avec le 120 Hz

Outre les nouveaux MacBook Air M5 et MacBook Pro M5 Pro, Apple vient de lever le voile deux nouveaux écrans destinés à compléter sa gamme Mac renouvelée : une mise à niveau du Studio Display existant, et un tout nouvel écran baptisé Studio Display XDR, qui vient officiellement remplacer le Pro Display XDR.

Les deux modèles partagent une même base de fonctionnalités — caméra de 12 mégapixels Center Stage, système audio six haut-parleurs, connectivité Thunderbolt 5 — mais se distinguent profondément sur la technologie d’affichage et le positionnement tarifaire.

Studio Display : une mise à jour ciblée mais bienvenue

Le Studio Display conserve sa dalle 5K Retina de 27 pouces, ses 14 millions de pixels, sa luminosité de 600 nits et son espace colorimétrique P3. Ce n’est pas sur le panneau qu’Apple a travaillé cette fois-ci, mais sur la connectique et la caméra.

L’écran passe au Thunderbolt 5 avec deux ports, ce qui permet de connecter en cascade jusqu’à quatre unités pour atteindre près de 60 millions de pixels au total, ou de brancher des accessoires à haute vitesse. Deux ports USB-C complètent la connectique, et le câble Thunderbolt 5 Pro fourni assure jusqu’à 96 W de charge — suffisant pour recharger rapidement un MacBook Pro 14 pouces.

La caméra passe à 12 mégapixels avec le support de Center Stage et, désormais, de Desk View, la fonctionnalité qui affiche simultanément le visage de l’utilisateur et une vue plongeante de son bureau. Le système audio est également revu avec des woofers à annulation de force délivrant 30 % de basses supplémentaires par rapport à la génération précédente. L’écran est disponible en verre standard ou nano-texture, avec un pied à inclinaison réglable en configuration de base, ou en version hauteur réglable et adaptateur VESA en option.

Studio Display XDR : le Pro Display XDR cède sa place

Le Studio Display XDR est l’annonce qui mérite le plus d’attention. Apple remplace le Pro Display XDR — lancé en 2019 et inchangé depuis — par un écran entièrement nouveau qui conserve le format 27 pouces 5K mais adopte une technologie d’affichage radicalement différente. Là où le Pro Display XDR utilisait un rétroéclairage LED direct avec 576 zones de gradation locale, le Studio Display XDR passe au mini-LED avec 2 304 zones de gradation locale — quatre fois plus.

Le résultat se traduit par une luminosité de pointe HDR de 2 000 nits, une luminosité SDR standard de 1 000 nits, et un rapport de contraste atteignant 1 000 000:1. Les effets de halo et de blooming, talon d’Achille historique des dalles à rétroéclairage LED, sont fortement réduits grâce à cette densité de zones.

Apple ajoute sur cette génération le 120 Hz avec Adaptive Sync, une nouveauté significative pour un écran de cette gamme. Le taux de rafraîchissement s’ajuste dynamiquement entre 47 et 120 Hz selon le contenu affiché, ce qui bénéficie autant aux animations d’interface qu’aux jeux ou à la lecture vidéo fluide.

Le Pro Display XDR était limité à 60 Hz — un écart qui se ressentait à l’usage face aux MacBook Pro qui affichent eux-mêmes en ProMotion 120 Hz.

Adobe RGB, DICOM et usages médicaux

Sur la précision colorimétrique, le Studio Display XDR ajoute le support de l’espace colorimétrique Adobe RGB en plus du P3, ce qui couvre plus de 80 % du gamut Rec. 2020 — une référence pour l’étalonnage vidéo HDR et l’impression professionnelle. Les deux espaces sont accessibles depuis un même préréglage par défaut, ce qui simplifie les workflows qui alternent entre les deux standards.

L’annonce la plus inattendue de ce communiqué concerne la radiologie. Apple introduit des préréglages DICOM et un outil baptisé Medical Imaging Calibrator, destinés à permettre aux radiologues de lire des images diagnostiques directement sur le Studio Display XDR — en remplacement d’écrans médicaux dédiés. L’outil est en attente de validation FDA aux États-Unis et n’est pas encore commercialement disponible. Apple précise qu’il n’est pas destiné à la mammographie. C’est une incursion sérieuse dans le secteur médical qui mérite d’être suivie de près.

Connectique et pied : pensés pour le bureau pro

Le Studio Display XDR embarque deux ports Thunderbolt 5 et deux ports USB-C supplémentaires, lui permettant de fonctionner comme hub Thunderbolt central dans un setup de travail. Le câble Thunderbolt 5 Pro fourni délivre jusqu’à 140 W de charge, ce qui couvre le MacBook Pro 16 pouces. Le pied inclus est réglable en inclinaison et en hauteur sur une plage de 105 mm, avec un bras à contrepoids qui rend l’écran quasi-impesant à l’ajustement.

Un adaptateur VESA est disponible en option pour les configurations sur bras ou support mural.

Prix, disponibilité et positionnement

Le Studio Display est proposé à 1 699 euros, le Studio Display XDR à 3 499 euros. Les précommandes ouvrent le 4 mars, avec une disponibilité en boutique à partir du 11 mars.

Pour situer les prix : le Pro Display XDR qu’il remplace était à 5 499 euros à son lancement en 2019, sans le pied. Le Studio Display XDR est donc significativement moins cher tout en apportant la technologie mini-LED, le 120 Hz et Adobe RGB que son prédécesseur n’avait jamais intégrés. Les tarifs européens ne sont pas encore confirmés.

Le Studio Display est une mise à jour raisonnable qui modernise la connectique et la caméra sans toucher à la dalle — un choix discutable pour un écran à ce prix, mais cohérent dans une logique de gamme. Le Studio Display XDR est en revanche une proposition nettement plus solide : il comble les lacunes historiques du Pro Display XDR (mini-LED, 120 Hz, Adobe RGB) tout en réduisant le prix d’entrée de façon significative. Pour les professionnels de la vidéo, du design ou de l’imagerie médicale qui utilisaient — ou hésitaient à utiliser — le Pro Display XDR, c’est clairement l’écran le plus intéressant qu’Apple ait commercialisé depuis des années.