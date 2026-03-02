iPad Air M4 : Apple muscle sa tablette « milieu de gamme » — et inaugure la puce réseau N1

Aux côtés du très attendu iPhone 17e, Apple vient de remettre un coup d’accélérateur sur l’iPad Air : nouvelle puce M4, et surtout une bascule réseau avec la puce maison N1 qui apporte Wi-Fi 7, Bluetooth 6 et Thread.

Une mise à niveau qui ne change pas la philosophie de l’Air, mais qui la rend plus durable… et plus cohérente avec la trajectoire « Apple Intelligence + connectivité premium ».

Un upgrade ciblé : M4 + N1, le duo qui fait la différence

Apple annonce que l’iPad Air avec la puce M4 — un processeur à 8 cœurs et un processeur graphique à 9 cœurs — est jusqu’à 30 % plus rapide que la génération M3, et jusqu’à 2,3 fois plus rapide que l’iPad Air avec puce M1.

Grâce à son processeur graphique à 9 cœurs, la puce M4 prend en charge le rendu de maillage et le lancer de rayons de deuxième génération avec accélération matérielle, offrant des performances de rendu 3D professionnelles plus de 4 fois supérieures à celles de la puce M1, avec un éclairage, des reflets et des ombres plus réalistes dans les applications et les jeux compatibles.

Pour optimiser les tâches pilotées par l’IA, Apple a augmenté la mémoire unifiée de 50 % pour atteindre 12 Go et a porté la bande passante mémoire à 120 Go/s. Le Neural Engine à 16 cœurs est jusqu’à trois fois plus rapide que la version M1, ce qui accélère les fonctionnalités d’IA intégrées à l’appareil, comme celles d’Apple Intelligence, et permet des flux de travail créatifs exigeants dans des applications telles que celles proposées par Apple Creator Studio.

Le second gros morceau, c’est la puce N1 (désigné Apple) dédiée aux communications sans fil : elle ajoute Wi-Fi 7, Bluetooth 6 et Thread, une combinaison qui n’était pas présente sur l’iPad Air M3. La 5G et le GPS sont pris en charge sur les configurations cellulaires, et l’eSIM permet une activation et un transfert rapides des forfaits.

Petite précision utile : les configurations annoncées sont en stockage (128 Go à 1 To), pas en « RAM ».

Le design physique reste inchangé. La caméra frontale Center Stage de 12 mégapixels est positionnée sur le bord horizontal, associée à des haut-parleurs stéréo horizontaux. La tablette reste compatible avec le Magic Keyboard, l’Apple Pencil (USB-C) et l’Apple Pencil Pro.

Dates, prix, couleurs : Apple reste… Apple

L’appareil est livré avec iPadOS 26.3. Cette mise à jour introduit le nouveau langage de design Liquid Glass d’Apple, un système de fenêtres repensé et une nouvelle barre de menus pour un accès plus facile aux commandes des applications. L’application Fichiers bénéficie d’un affichage sous forme de liste amélioré et d’une personnalisation des dossiers plus poussée, tandis qu’une nouvelle application Aperçu offre un espace dédié pour visualiser, modifier et annoter les PDF et les images. iPadOS 26 ajoute également les tâches en arrière-plan et des commandes d’entrée audio étendues.

Voici les informations très synthétiques :

Précommandes : 4 mars 2026 (Apple Online Store, app Apple Store, et magasins selon pays)

Disponibilité/livraisons : 11 mars 2026

Prix : 11 pouces : 669 € (Wi-Fi)/839 € (cellulaire) 13 pouces : 869 € (Wi-Fi)/1 039 € (cellulaire)

Couleurs : bleu, violet, lumière stellaire, gris sidéral

Pourquoi cette mise à niveau compte (même sans refonte) ?

L’iPad Air est la « zone de confort » d’Apple : celle qui doit séduire à la fois les étudiants, les créatifs légers, et les pros qui ne veulent pas payer le ticket iPad Pro. En le passant à la puce M4, Apple aligne enfin le modèle Air sur une puce plus moderne (alors que la génération M3 avait justement été perçue comme un refresh un peu prudent).

Mais, la vraie lecture stratégique se cache dans N1 : Wi-Fi 7 + Bluetooth 6 + Thread, c’est l’aveu que la connectivité devient un argument de gamme — pour l’écosystème (AirDrop/Continuité), pour la maison connectée (Thread), et pour les usages « cloud + IA » qui aiment la stabilité.

Et comme souvent chez Apple : pas de révolution visible, mais une mise à niveau qui rend l’appareil plus « future-proof » — surtout pour ceux qui gardent leur iPad 4 à 6 ans.