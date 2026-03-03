M5 Pro et M5 Max : Apple dévoile la révolution « Fusion Architecture »

Apple a présenté aujourd’hui ses deux nouvelles puces professionnelles, le M5 Pro et le M5 Max, destinées à équiper les nouveaux MacBook Pro. Au-delà de l’habituelle montée en fréquence, cette génération marque une évolution architecturale significative avec l’introduction de la Fusion Architecture, une conception interne inédite qui change la façon dont Apple construit ses SoC les plus puissants.

La Fusion Architecture : deux circuits intégrés, une seule puce

C’est la nouveauté structurelle de cette génération. Plutôt que de graver l’ensemble des composants sur un seul circuit intégré de silicium, Apple connecte désormais deux circuits intégrés gravés en 3 nanomètres (troisième génération) au sein d’un unique SoC, avec une liaison à haute bande passante et faible latence.

Chaque circuit intégré embarque son propre CPU, GPU, Media Engine, contrôleur mémoire, Neural Engine et support Thunderbolt 5. Ce design permet à Apple de monter en échelle sans les compromis habituels liés à la taille d’un unique circuit intégré, tout en conservant les principes fondateurs de son architecture : mémoire unifiée, efficacité énergétique et cohérence des performances.

Un CPU entièrement revu : « super cores » et « performance cores »

Le M5 Pro et le M5 Max embarquent tous deux un CPU 18 cœurs composé de deux types distincts. Les six premiers sont des « super cores », un nom que Apple adopte désormais pour l’ensemble de la gamme M5 — ils correspondent aux cœurs haute performance introduits dans le M5 standard et offrent la meilleure performance monocœur disponible sur le marché selon Apple.

Les douze autres sont des « performance cores » entièrement nouveaux, optimisés pour les charges multithreadées tout en maintenant une consommation maîtrisée. Ensemble, ils délivrent selon Apple jusqu’à 30 % de performances en plus sur les charges pro par rapport au M4 Pro, et jusqu’à 2,5 fois plus que le M1 Pro et M1 Max en multithreading.

M5 Pro : la puissance pour les workflows exigeants du quotidien

Le M5 Pro cible les utilisateurs qui ont besoin de performances GPU solides et d’une mémoire unifiée généreuse sans atteindre les sommets du Max. Il associe le CPU 18 cœurs à un GPU pouvant aller jusqu’à 20 cœurs, chaque cœur GPU étant équipé d’un Neural Accelerator dédié. La bande passante mémoire monte à 307 Go/s, avec une configuration maximale de 64 Go de mémoire unifiée.

Sur le plan graphique, la performance est en hausse de 20 % par rapport au M4 Pro et de 2,2 fois par rapport au M1 Pro. Pour les applications utilisant le ray-tracing — rendu 3D, effets visuels avancés — le gain atteint 35 % face au M4 Pro grâce au moteur de ray-tracing de troisième génération d’Apple. En termes de calcul IA via le GPU, Apple annonce plus de quatre fois les performances de pointe du M4 Pro, et plus de six fois celles du M1 Pro.

M5 Max : pour les charges les plus intensives

Le M5 Max double la configuration GPU du Pro pour atteindre jusqu’à 40 cœurs, avec la même architecture de base. La bande passante mémoire passe à 614 Go/s — un chiffre considérable — et la mémoire unifiée peut être configurée jusqu’à 128 Go. C’est ce plafond mémoire et cette bande passante qui intéressent en particulier les animateurs 3D travaillant sur des scènes complexes, les développeurs IA qui font tourner des LLM en local, ou les chercheurs manipulant des ensembles de données massifs.

Les gains graphiques sont cohérents avec le Pro : +20 % par rapport au M4 Max, +30 % sur le ray-tracing, et plus de quatre fois les performances IA GPU de la génération précédente. En multithreading CPU, la progression est de 15 % face au M4 Max.

Thunderbolt 5, Neural Engine et nouveautés transversales

Les deux puces partagent plusieurs technologies communes notables. Le Neural Engine passe à 16 cœurs avec une connexion mémoire à plus haute bande passante, ce qui bénéficie directement aux fonctionnalités Apple Intelligence. Le support Thunderbolt 5 est intégré directement sur la puce avec un contrôleur dédié par port — Apple revendique l’implémentation la plus complète du standard sur le marché. Le Media Engine reste présent avec support de l’encodage et du décodage ProRes, de l’AV1 en décodage, ainsi que du H.264 et HEVC accélérés matériellement.

Apple introduit également le Memory Integrity Enforcement, présenté comme une première dans l’industrie : une protection mémoire active en permanence qui n’impacte pas les performances de l’appareil.

La Fusion Architecture est le vrai sujet de cette annonce. Ce n’est pas simplement une puce plus rapide — c’est une nouvelle façon pour Apple de construire ses SoC les plus puissants, en connectant deux dies pour franchir les limites physiques d’un die unique tout en conservant les avantages de la mémoire unifiée. Les chiffres de performance annoncés sont substantiels, en particulier sur les tâches IA et le ray-tracing, deux domaines qui prennent de plus en plus de place dans les workflows créatifs et techniques. Les MacBook Pro M5 Pro et M5 Max seront disponibles à partir du 11 mars, avec les précommandes ouvertes dès le 4 mars.