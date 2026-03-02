Accueil » iPhone 17e : Apple lance son entrée de gamme à 719 € avec MagSafe et 256 Go

iPhone 17e : Apple lance son entrée de gamme à 719 € avec MagSafe et 256 Go

iPhone 17e : Apple lance son entrée de gamme à 719 € avec MagSafe et 256 Go

Apple vient de lever le voile sur l’iPhone 17e, nouveau point d’entrée dans sa gamme iPhone — et, cette fois, l’entrée de gamme ne fait plus semblant. À 719 euros, Apple double la mise sur le stockage (256 Go d’emblée), renforce la durabilité avec Ceramic Shield 2, et ajoute enfin un ingrédient devenu quasi culturel : MagSafe, compatible Qi2.

Une fiche « e » plus crédible : 256 Go, MagSafe et écran mieux protégé

L’iPhone 17e conserve une diagonale familière (6,1 pouces Super Retina XDR) mais adopte Ceramic Shield 2. Apple revendique 3× plus de résistance aux rayures que la génération précédente, ainsi qu’un traitement réduisant les reflets.

La grande nouveauté « usage quotidien », c’est MagSafe avec Qi2, pour une recharge sans fil jusqu’à 15 W et l’accès à l’écosystème d’accessoires (porte-cartes, supports, chargeurs).

Côté coloris, Apple reste sobre et vendeur : noir, blanc et rose.

A19 + C1X : la performance, mais surtout la connectivité, comme marqueur de gamme

Sous le capot, Apple annonce la puce A19. Mais, l’autre annonce, plus stratégique, concerne le modem : C1X, nouvelle génération de modem Apple, donnée comme jusqu’à 2× plus rapide que le C1 de l’iPhone 16e.

Apple ajoute aussi un angle efficacité : C1X consommerait moins d’énergie que certains modems utilisés sur des modèles Pro, ce qui vise directement l’autonomie réelle.

Photo : 48 mégapixels « Fusion » et un 2× qui se veut « optical-quality »

Apple met en avant un capteur 48 mégapixels Fusion qui permet un zoom 2× présenté comme de « qualité optique » (une approche déjà connue chez Apple : recadrage haute définition + traitement).

Positionnement : une entrée de gamme qui s’éloigne du « strict minimum »

L’iPhone 17e arrive un peu plus d’un an après l’iPhone 16e, qui avait déjà modernisé la formule (OLED 6,1 pouces, Action Button, USB-C, premier modem maison C1). La différence ici, c’est l’intention : Apple ne « baisse » pas seulement le prix, elle remonte le niveau de l’entrée de gamme avec du stockage plus confortable, MagSafe et un modem plus ambitieux.

En parallèle, la promesse d’une Siri capable de comprendre le contexte personnel et d’agir sur ce qui s’affiche à l’écran continue de planer sur l’écosystème. Bloomberg parle de retards et d’un déploiement possiblement étalé entre iOS 26.5 (mai) et iOS 27.

Dit autrement : Apple consolide le hardware, mais l’« effet waouh IA » reste suspendu au calendrier logiciel.