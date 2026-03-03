MacBook Air M5 : Apple double enfin le stockage et booste l’IA

Apple vient d’officialiser ce 3 mars 2026 la nouvelle génération de MacBook Air, propulsée par la puce M5. Le modèle le plus vendu au monde — c’est Apple qui le revendique — s’offre une mise à jour substantielle sur plusieurs points clés : performances, stockage de base, et connectivité sans fil.

La puce M5 : un saut notable sur l’IA

Le MacBook Air M5 embarque un CPU 10 cœurs et un GPU allant jusqu’à 10 cœurs, avec une particularité architecturale qui mérite d’être soulignée : chaque cœur GPU intègre désormais un Neural Accelerator dédié. Concrètement, cela se traduit par des performances en IA jusqu’à quatre fois supérieures à celles du M4, et près de 9,5 fois plus rapides que le M1 selon les chiffres avancés par Apple. La bande passante mémoire unifiée grimpe à 153 Go/s, soit une progression de 28 % par rapport au M4, ce qui bénéficie directement à la fluidité du multitâche et à la rapidité d’ouverture des applications.

Pour les usages créatifs, les gains sont également concrets. Apple cite une amélioration de la performance en amélioration vidéo IA sous Topaz Video jusqu’à 1,9 fois par rapport au M4, une accélération du rendu 3D avec ray-tracing sous Blender jusqu’à 1,5 fois, et une progression comparable sur le traitement d’image dans Affinity Photo. Sur la navigation web face à un PC Intel Core Ultra X7, Apple annonce une rapidité supérieure de 50 % sur les tâches courantes.

512 Go de stockage de base : un changement enfin bienvenu

C’est probablement la nouveauté la plus attendue par les acheteurs. Le MacBook Air M5 passe à 512 Go de stockage en configuration d’entrée de gamme, contre 256 Go pour la génération précédente.

Mieux encore, le SSD est deux fois plus rapide en lecture et en écriture, ce qui améliore sensiblement les temps d’importation de bibliothèques photos volumineuses ou d’exécution de modèles IA en local. La configuration maximale monte désormais à 4 To, une première pour la gamme Air.

Wi-Fi 7 et Bluetooth 6 via la puce N1

Apple intègre sa propre puce de connectivité sans fil baptisée N1, qui active le Wi-Fi 7 et le Bluetooth 6. Le Wi-Fi 7 apporte un gain de débit théorique significatif par rapport au Wi-Fi 6E, et surtout une latence réduite utile pour les transferts de fichiers lourds ou le streaming en haute résolution. Le Bluetooth 6, encore peu répandu, prépare l’appareil à la prochaine génération d’accessoires compatibles.

Le reste de la fiche technique : peu de changements

Sur les autres caractéristiques, le MacBook Air M5 reste fidèle à ce que la gamme propose depuis la génération M2. L’écran Liquid Retina de 13,6 pouces (ou 15,3 pouces pour le modèle large) affiche 500 nits de luminosité et prend en charge un milliard de couleurs.

L’autonomie annoncée reste à 18 heures, le châssis en aluminium sans ventilateur conserve son design plat et silencieux, et la webcam est toujours une caméra 12 mégapixels compatible Center Stage avec Desk View. La connectique se limite à deux ports Thunderbolt 4 et MagSafe — ce qui reste la principale limite pour les utilisateurs qui ont besoin de plus de ports natifs.

Les quatre coloris sont reconduits : bleu ciel, minuit, lumière stellaire et argent.

macOS Tahoe et Apple Intelligence

Le MacBook Air M5 tourne sous macOS Tahoe, la dernière version du système d’exploitation d’Apple. Cette mise à jour introduit notamment une interface repensée autour du concept Liquid Glass, des options de personnalisation étendues pour les icônes et widgets, ainsi que des fonctionnalités Apple Intelligence additionnelles : traduction en direct dans Messages, suggestions automatiques dans Rappels, et des automatisations Shortcuts plus puissantes connectées directement aux modèles d’IA d’Apple. Apple Intelligence est disponible en français.

Prix et disponibilité

Le MacBook Air M5 13 pouces débute à 1 199 euros. Le modèle 15 pouces commence à 1 499 euros. Les précommandes ouvrent le 4 mars, avec une disponibilité en boutique à partir du 11 mars.

Le MacBook Air M5 n’est pas une révolution de forme — Apple ne touche pas au design, à l’écran ni à l’autonomie. C’est une mise à jour ciblée sur trois points précis : la puissance de calcul IA, le stockage de base enfin doublé, et la connectivité sans fil modernisée. Pour les utilisateurs d’un MacBook Air M1 ou M2, c’est un argument de renouvellement sérieux. Pour ceux qui sont déjà sur M3 ou M4, la question mérite davantage réflexion — sauf si le passage à 512 Go de base ou le Wi-Fi 7 représentent un besoin concret.