On attendait le MacBook Neo au tournant sur le prix et la fiche technique. En effet, si l’essentiel du débat se focalise déjà sur son prix et sa place dans la gamme, Apple glisse une annonce plus structurante — presque silencieuse — dans ses documents : le MacBook Neo est officiellement le produit le plus « recyclé » jamais expédié par la marque.

Une déclaration qui dépasse le simple symbole, car elle révèle où la marque veut mener son « notebook abordable » : vers une entrée de gamme qui sert aussi de vitrine environnementale.

60 % de contenu recyclé : un record Apple… cadré juridiquement

Dans son Product Environmental Report (daté du 4 mars 2026), Apple annonce que le MacBook Neo atteint 60 % de contenu recyclé (par masse) — « le plus élevé jamais atteint » sur un produit Apple.

Le détail est parlant : Apple ne se contente plus d’un châssis en aluminium recyclé, mais empile les leviers sur plusieurs matériaux critiques. On retrouve notamment :

90 % d’aluminium recyclé

100 % de cobalt recyclé et 95 % de lithium recyclé dans la batterie

100 % d’éléments de terres rares recyclés dans tous les aimants

100 % d’or recyclé (fil dans la caméra + placage des connecteurs) et étain recyclé (soudures) sur les cartes conçues par Apple

100 % de cuivre recyclé sur plusieurs cartes

≥80 % d’acier recyclé sur plusieurs composants (haut-parleurs, barres de liaison clavier, plateau batterie)

Apple précise un point clé : ce calcul exclut l’emballage et les accessoires dans la boîte. C’est important, car cela encadre la promesse (et évite l’effet « allégation écologique » trop large).

L’autre moitié du combat : l’énergie de fabrication

Apple revendique aussi que 45 % de l’électricité de fabrication associée au MacBook Neo provient de projets d’énergie renouvelable sourcés par les fournisseurs. C’est une ligne qui compte parce qu’elle cible l’endroit où l’empreinte carbone se joue le plus souvent : la production, pas seulement l’usage. Et Apple relie explicitement ce levier à son programme de transition de la chaîne d’approvisionnement (Supplier Clean Energy Program).

Le rapport ajoute une formule très Apple : la performance énergétique comme argument environnemental. Le MacBook Neo « utilise au moins 60 % moins d’énergie que le standard ENERGY STAR » applicable.

Packaging 100 % fibre : cohérent, mais hors « record de recyclé »

Enfin, Apple indique que l’emballage du MacBook Neo est 100 % fibre, composé uniquement de fibres recyclées ou issues de sources responsables — et donc recyclable. Mais là encore : c’est un progrès parallèle, pas l’élément comptabilisé dans le « 60 % recyclé » du produit.

Le MacBook Neo n’est pas juste un Mac moins cher — c’est un « pilote » à gros volume

Ce MacBook Neo raconte une stratégie simple : si Apple réussit à pousser le recyclé et la décarbonation sur un produit d’entrée de gamme, potentiellement vendu en volumes élevés, l’impact est mécaniquement plus fort. Et surtout, cela crée une norme interne : une fois qu’un produit atteint 60 %, il devient difficile de revenir en arrière sur le reste de la gamme.

Le Neo sert donc autant à élargir l’accès au Mac… qu’à accélérer la trajectoire Apple 2030, qui vise la neutralité carbone sur l’ensemble des opérations, de la chaîne de fabrication et du cycle de vie des produits.