Claude Cowork : L’IA d’Anthropic pilote désormais Excel, PowerPoint et WordPress

Anthropic pousse Claude un cran plus loin dans l’entreprise. Avec la mise à jour annoncée mardi, Claude Cowork élargit ses connexions à des outils du quotidien — Google Workspace, DocuSign, WordPress — et ajoute des plug-ins préconstruits pour automatiser des tâches en RH, design, ingénierie ou finance.

Surtout, Anthropic affirme que Claude peut désormais enchaîner des tâches multi-étapes de bout en bout entre Excel et PowerPoint, en conservant le contexte d’un fichier à l’autre.

Claude devient un « agent de workflow », pas un chatbot dans un onglet

L’idée est moins « poser une question » que déléguer un mini-process : récupérer des infos dans des sources connectées, produire un tableau dans Excel, puis transformer ce tableau en slides PowerPoint avec narration et mise en forme — sans repartir de zéro à chaque étape.

C’est exactement le type de travail où Microsoft pousse Microsoft 365 Copilot, et Anthropic veut clairement se positionner comme une alternative (ou une couche au-dessus) dans l’écosystème office.

Cowork + Claude Code + modèles 4.6 = même stratégie « agentique »

Cette annonce s’inscrit dans un triptyque :

Cowork (lancé en « research preview » le mois dernier) comme cadre « agent » sur desktop et apps connectées.

Claude Code qui gagne en popularité côté devs, et crédibilise l’idée d’un Claude « qui agit ».

Claude Opus 4.6/Sonnet 4.6, présentés par Anthropic comme meilleurs sur les tâches complexes et multi-étapes (dont les workflows type tableurs).

Réservé aux abonnements payants (pour l’instant)

Les nouveaux outils sont annoncés comme disponibles dès mardi pour les utilisateurs de Cowork, mais Cowork reste une fonction en aperçu de recherche réservée aux plans Pro, Max, Team et Enterprise.

On assiste à une bascule : l’IA « au bureau » ne se vend plus seulement sur la qualité de réponse, mais sur sa capacité à traverser les apps (documents, signatures, CMS, tableurs, slides) et à exécuter sans casser les contrôles admin. Anthropic joue ici une carte très claire : devenir le copilote qui relie les outils existants, plutôt qu’un nouvel outil à adopter.