Samsung Galaxy Z Flip : Un nouveau brevet dévoile un modèle à prix cassé

Samsung a passé les dernières années à rendre ses pliants plus fréquentables — plus solides, plus aboutis, et (un peu) plus accessibles. Mais, un brevet tout juste enregistré suggère que Samsung explore une idée plus radicale : un smartphone à clapet type Galaxy Z Flip qui reviendrait à un écran de couverture très simple, potentiellement pour réduire les coûts et descendre encore d’un cran sous les modèles « Fan Edition ».

Un brevet WIPO, enregistré le 3 mars 2026 : pas une annonce produit, mais un indice

Le document repéré dans la base de l’OMPI (WIPO) par 91mobiles montre un pliable au format Flip, déposé par Samsung le 20 mai 2024 et enregistré le 3 mars 2026. Comme toujours avec les brevets, rien ne garantit une commercialisation — mais cela révèle clairement les directions testées en interne.

Ce Flip « abordable » hypothétique reprend la silhouette familière des Galaxy Z Flip, mais change la hiérarchie des priorités : au lieu d’un grand écran externe rectangulaire, le design montre un petit affichage circulaire placé à côté des capteurs photo. Certaines interprétations parlent d’un double affichage (grand + petit), mais la lecture la plus directe des schémas met surtout en avant ce cercle comme élément distinctif.

Dans l’usage, ce genre d’écran réduit renverrait plutôt à des notifications essentielles, de statut (charge, minuteur), des contrôles rapides basiques,… plutôt qu’à une expérience « mini-smartphone » sur la face externe.

Pourquoi Samsung ferait machine arrière alors qu’il a agrandi l’écran de couverture ?

Parce qu’un écran externe large et « app-ready » est l’une des pièces les plus chères (et complexes) d’un Flip moderne : dalle, contrôleur, verre, découpe, calibration, consommation, optimisation logicielle… Tout cela coûte. Ce brevet semble donc explorer un compromis : garder l’expérience pliable principale (grand écran interne) tout en abaissant le coût de la partie externe. C’est cohérent avec l’existence — déjà officielle — d’une gamme plus accessible comme le Galaxy Z Flip 7 FE, et l’idée qu’un modèle encore en dessous puisse viser un public plus large.

Le signal marché : les pliables ont besoin d’un « vrai » point d’entrée

La concurrence s’intensifie et, en 2026, beaucoup de marques cherchent à démocratiser le pliable — mais se heurtent à une réalité : le prix reste le plafond de verre. Un Flip à l’écran de couverture simplifié pourrait être une manière de descendre sous certains paliers psychologiques sans sacrifier le format.

À l’inverse, il y a un risque évident : l’acheteur de pliant a été éduqué à l’idée que l’écran externe sert à éviter d’ouvrir le téléphone. Rétrécir cet écran peut donc être perçu comme un retour en arrière… à moins que Samsung ne le transforme en signature « essentielle » (un always-on malin, ultra lisible, ultra endurant).