Accueil » iPhone Fold 2026 : Le pli de 0,15 mm sera-t-il suffisant face à Samsung ?

iPhone Fold 2026 : Le pli de 0,15 mm sera-t-il suffisant face à Samsung ?

iPhone Fold 2026 : Le pli de 0,15 mm sera-t-il suffisant face à Samsung ?

L’iPhone Fold peut être « le meilleur iPhone pliable » sans être « le meilleur pliable », point. Et quand le récit initial d’Apple était « on attend pour faire le pli parfait », le moindre écart devient immédiatement une déception.

Les chiffres « 0,15 mm/2,5° » : impressionnants… mais à prendre avec des pincettes

La fuite la plus reprise (attribuée au leaker Fixed Focus Digital via Weibo) parle d’une profondeur de pli < 0,15 mm et d’un angle de pli < 2,5°.

Sur le papier, oui, c’est très agressif. Mais, deux limites majeures :

Ce ne sont pas des métriques standardisées (aucun constructeur ne publie officiellement ce genre de mesure), donc comparer « 0,15 mm vs 0,7 mm » reste fragile.

La perception du pli dépend énormément de l’éclairage, du contenu affiché, et de l’angle de vision — une mesure « creuse » peut être faible, mais le pli peut rester visible dans certains cas.

En clair, ces chiffres suggèrent un pli très discret, pas une « disparition ».

Face au Galaxy Z Fold 7 : Apple pourrait gagner la bataille du pli… mais pas la guerre du récit

Les comparaisons « Galaxy Z Fold 7 ≈ 0,7 mm » circulent surtout via des articles d’opinion et des estimations non officielles. Donc même si l’iPhone Fold fait mieux sur la pliure, l’histoire qui s’écrit est celle-ci : Apple arrive enfin… et le pli n’est pas totalement éliminé. Et, c’est là que ton ressenti est logique : Apple risque de ne pas livrer la « promesse mythique » que le marché lui a collée.

Le gros caillou dans la chaussure, c’est Samsung Display : au CES 2026, Samsung a montré un panneau pliable visuellement sans pli (au moins neuf/en démo), et plusieurs médias ont spéculé sur une utilisation future possible (Galaxy Z Fold 8, « Wide Fold », ou même Apple via fournisseur).

Samsung Display a toutefois aussi laissé entendre que c’était de la R&D sans calendrier de commercialisation confirmé — donc attention à ne pas transformer une vitrine CES en produit certain.

Mais psychologiquement, ça suffit : la barre « zéro pli » existe déjà dans l’esprit du public.

« Trop peu, trop tard » ? Pas forcément — ça dépend de ce que tu attends d’un pliable

Si tu veux le pliable le plus « ingénierie pure » (pli invisible, audace hardware), tu as raison d’être sceptique : 2026 est une année où Honor, OPPO, Samsung, etc., poussent très fort la finesse/robustesse/écrans.

Mais, Apple peut quand même réussir si l’iPhone Fold coche ces cases :

expérience des applications : multitâche et apps vraiment adaptées au ratio (c’est souvent là que les pliables Android sont inégaux),

fiabilité + SAV : pour un produit « gen 1 », la confiance Apple peut peser,

écosystème : continuité Mac/iPad/iPhone, services, accessoires.

Et sur le timing, beaucoup de sources pointent désormais vers une fenêtre automne 2026, possiblement aux côtés des iPhone 18 Pro/Pro Max (avec des nuances selon analystes et la chaîne d’approvisionnement).

Si l’iPhone Fold sort avec un pli très faible (genre « tu le vois seulement quand tu le cherches ») mais que Samsung sort une génération avec un panneau vraiment sans pli, Apple perdra la bataille du symbole… mais peut gagner la bataille du produit si iOS et les apps rendent le format plus utile que spectaculaire.