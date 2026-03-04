Meta AI Shopping : Le nouveau carrousel intelligent qui veut remplacer Google

Meta avance ses pions vers un futur où demander « quelle doudoune acheter ? » ne renvoie plus à une page de résultats, mais à un carrousel de produits directement dans une conversation. D’après Bloomberg, le groupe expérimente un outil de « recherche d’achat » intégré à Meta AI — pour l’instant auprès de certains utilisateurs américains, via navigateur web.

Un carrousel de produits, comme un fil Instagram… mais piloté par Llama

Le fonctionnement est simple, presque familier : vous formulez une demande (« des doudounes », des lunettes de soleil, etc.), et le bot répond avec un carrousel comprenant images, marque, prix et site marchand. Les liens renvoient ensuite vers les boutiques externes pour continuer la navigation (et acheter).

Meta confirme l’existence du test, tout en restant vague sur le calendrier et l’ampleur du déploiement — signe classique d’un produit encore en phase d’observation : on mesure l’usage avant d’industrialiser.

Là où Meta se distingue, c’est dans l’ADN : la personnalisation. Bloomberg rapporte que les recommandations peuvent être adaptées à des signaux déjà disponibles dans l’écosystème Meta, comme la localisation et des informations inférées (par exemple le genre), afin d’affiner les suggestions.

Sur le plan produit, c’est redoutable : Meta ne part pas d’une page blanche, mais d’un empire publicitaire bâti sur la compréhension des intentions et des audiences. Sur le plan perception, c’est une ligne de crête : un assistant shopping « trop juste » est magique… jusqu’à ce qu’il paraisse intrusif.

Un marché qui se recompose : du « search » vers l’« agent »

Meta arrive sur un terrain déjà en pleine ébullition :

OpenAI a lancé « Shopping research » dans ChatGPT pour transformer une requête en guide d’achat structuré.

OpenAI pousse aussi le « chat-to-checkout » : l’initiative « Instant Checkout » et le partenariat annoncé avec PayPal visent à permettre des achats plus directs dans l’interface.

Google structure l’étape suivante avec son Universal Commerce Protocol (UCP), pensé pour connecter Gemini/AI Mode à des expériences d’achat et de paiement, tout en gardant la main côté marchands.

En clair, l’industrie veut réduire la friction entre « je veux » et « je possède ». Le chat devient le nouveau tunnel de conversion.

La question qui fâche : qui est mis en avant, et pourquoi ?

Meta n’a pas confirmé s’il touche une commission à chaque clic, ni si les annonceurs Facebook/Instagram bénéficient d’un traitement de faveur (priorité d’affichage, meilleur placement, etc.).

Or c’est précisément là que l’assistant shopping se transforme en sujet politique et réglementaire : si la recommandation est influencée — par la pub, par un partenariat, par une optimisation de revenus — l’IA n’est plus un conseiller, c’est une vitrine. Et si elle est ultra-personnalisée, elle peut aussi devenir un puissant outil de segmentation commerciale (prix, gamme, pression à l’upsell).

Meta vise le « super assistant », mais son passif publicitaire rend l’exercice délicat

Mark Zuckerberg parle d’une ambition de « superintelligence personnelle » et d’expériences sur-mesure. Le shopping est un terrain parfait pour concrétiser cette vision : c’est fréquent, rentable, mesurable. Mais, Meta porte aussi une contrainte unique : la confiance. Quand Google, Microsoft ou OpenAI ajoutent l’achat dans le chat, la suspicion existe. Quand Meta le fait, elle est immédiate, parce que le groupe est historiquement associé à l’optimisation publicitaire — et parce que sa machine à personnaliser est précisément ce qui fait sa force.

Si Meta veut gagner, il lui faudra rendre ses recommandations lisibles : pourquoi ce produit ? est-ce sponsorisé ? quelles données ont joué ? Sans cette transparence, l’assistant shopping risque de ressembler à un fil de recommandations… mais avec une couche d’IA qui masque la logique de classement.

En 2026, la vraie compétition n’est plus « quel chatbot répond le mieux », mais quel chatbot vend le mieux — sans perdre l’utilisateur au passage.