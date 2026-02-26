Accueil » iPhone Fold : Apple viserait une pliure sous 0,15 mm et un lancement à l’automne 2026

Depuis des années, l’iPhone pliable, alias iPhone Fold, ressemble à une rumeur éternelle. Toujours « proche », jamais là. Mais, une nouvelle salve d’informations en provenance de Weibo suggère que Apple aurait enfin franchi le verrou technique le plus symbolique du marché : la pliure, ce fameux pli au milieu de l’écran qui trahit encore la plupart des smartphones pliables, même les meilleurs.

Et si cette fois, Apple attendait moins « le bon moment » que le bon écran ?

Le chiffre qui change la conversation : moins de 0,15 mm de profondeur, angle de pli < 2,5°

Le compte Weibo Fixed Focus Digital affirme que Apple serait parvenue à contrôler la profondeur de la pliure sous 0,15 mm, avec un angle de pli inférieur à 2,5°.

Pour visualiser : on parle d’une indentation potentiellement proche d’un « quasi-invisible » au doigt et à l’œil, surtout en usage réel. Ce ne serait pas une disparition magique de la pliure — plutôt une réduction au point où elle cesse d’être un irritant quotidien.

Samsung Display à la manœuvre, et un indice venu du CES 2026

Plusieurs sources évoquent Samsung Display comme fournisseur de la dalle interne, avec des matériaux et des techniques de lamination améliorées pour mieux répartir les contraintes au niveau de la charnière.

Le timing colle avec un autre signal : au CES 2026, Samsung Display a brièvement montré un panneau pliable « sans plis » (ou presque), présenté comme un concept R&D — sans calendrier de commercialisation confirmé. Autrement dit : la technologie existe, au moins en prototype avancé.

Et Apple pourrait être le premier à la verrouiller dans un produit grand public.

Un iPhone Fold plus minimaliste : double caméra arrière et retour de Touch ID ?

Sur le design, les rumeurs restent prudentes, mais une tendance se dessine : Apple viserait un appareil épuré, potentiellement avec deux capteurs arrière (grand-angle + ultra grand-angle), et surtout un retour de Touch ID dans le bouton latéral pour gagner de la place et éviter des compromis liés à Face ID sur un format pliable.

Ce choix serait très « Apple » : sacrifier un peu de spectaculaire pour préserver la cohérence industrielle (épaisseur, composants, découpes, fiabilité).

Production et calendrier : la piste « septembre 2026 » revient avec insistance

La même source Weibo laisse entendre que des commandes de production auraient été lancées, ce qui renforce l’hypothèse d’une annonce à l’automne 2026, potentiellement en même temps que la génération iPhone 18 Pro.

Ce n’est pas une confirmation, mais c’est le genre de détail « supply chain » qui, chez Apple, signifie souvent qu’on est passé du fantasme au produit en route vers l’industrialisation.

Apple n’entre pas sur le marché des foldables pour « participer » — mais pour redéfinir le standard

La pliure est plus qu’un défaut esthétique : c’est le symbole d’un compromis. Tant qu’elle est visible, le pliable reste un objet « tech » avant d’être un objet « mainstream ».

Si Apple sort un foldable avec une pliure nettement moins perceptible, elle peut rendre le format plus acceptable pour un public iPhone habitué à la perfection perçue, requalifier le pliable en produit premium « sans excuses », et surtout, mettre ses concurrents dans une position délicate : expliquer pourquoi leur pliure existe encore.

C’est aussi une lecture cohérente du tempo Apple : arriver tard, mais arriver « propre ».