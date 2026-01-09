Accueil » Samsung présente un écran pliable quasi sans pli au CES 2026 : vers un Galaxy Z Fold 8 révolutionnaire

Au CES 2026, Samsung Display a peut-être levé le voile sur la prochaine grande évolution des smartphones pliables. Sur son stand, le fabricant a présenté un nouveau panneau OLED pliable qui réduit drastiquement — voire fait quasiment disparaître — le pli central, talon d’Achille historique de cette catégorie.

Une démonstration discrète, mais lourde de sens, qui pourrait préfigurer ce que Samsung prépare pour ses futurs Galaxy Z Fold… ou même pour des partenaires externes.

Un pli enfin relégué au second plan

Le prototype était exposé aux côtés de ce qui ressemblait fortement à un Galaxy Z Fold 7, offrant une comparaison directe. Résultat : une fois l’écran entièrement déployé, la surface apparaissait presque parfaitement plane, avec seulement une légère marque visible sous certains angles ou éclairages spécifiques.

Dans un usage normal, le pli devenait difficile à distinguer, bien plus encore que sur les générations récentes pourtant déjà améliorées. Une courte vidéo partagée sur X par le leaker Max Jambor a rapidement attiré l’attention, tant la différence avec le Fold 7 semblait marquée.

Cette fois, il ne s’agirait pas d’un simple ajustement cosmétique, mais d’un saut technologique plus profond.

Une nouvelle approche structurelle de l’écran pliable

Selon les informations disponibles, ce nouveau panneau OLED utiliserait une plaque métallique micro-perforée (laser-drilled) placée sous la couche OLED, conçue pour répartir plus uniformément les contraintes mécaniques lors du pliage.

Cette architecture permettrait de limiter la fatigue localisée du matériau, principale cause de la formation du pli au fil du temps. En clair, l’écran ne se contente pas d’être plus flatteur visuellement : il serait aussi plus durable.

Certaines variantes du prototype exposé intègrent également une caméra sous l’écran, renforçant l’idée d’un panneau pensé pour un usage premium, sans interruption visuelle.

Cap sur le Galaxy Z Fold 8 ?

Samsung n’a donné aucune indication officielle sur le produit final destiné à recevoir ce nouvel écran. Toutefois, le calendrier laisse peu de place au doute : tout pointe vers le Galaxy Z Fold 8, attendu logiquement à la mi 2026.

Si cette technologie est prête pour une industrialisation à grande échelle, le Fold 8 pourrait devenir le premier pliable Samsung à se rapprocher réellement de l’expérience d’une tablette classique une fois ouvert, sans rappeler en permanence, visuellement et tactilement, qu’il s’agit d’un écran pliant.

Un écran aussi destiné à Apple ?

En toile de fond, une autre hypothèse circule : Apple travaillerait sur son propre appareil pliable, avec un lancement évoqué pour fin 2026 ou au-delà. Samsung Display étant le fournisseur quasi incontournable de dalles OLED avancées, ce prototype pourrait aussi s’inscrire dans le cadre de développements destinés à Cupertino.

Cette exigence extrême de réduction des imperfections visibles correspond parfaitement aux standards d’Apple, réputé pour sa tolérance quasi nulle aux défauts esthétiques.

Rien n’est confirmé, mais cette double piste — Samsung et Apple — expliquerait l’effort inhabituellement poussé observé sur ce prototype.

Le pli : dernier vrai frein à l’adoption massive

Pour Samsung, résoudre le problème du pli est stratégique. Malgré les progrès constants, il reste l’un des principaux freins psychologiques pour les consommateurs, et un argument souvent utilisé par les sceptiques pour rejeter les pliables comme gadgets coûteux.

Un écran quasi sans pli changerait profondément la perception du format, en faisant du Galaxy Z Fold non plus un smartphone « expérimental », mais un véritable appareil hybride mature, à mi-chemin entre téléphone et tablette.

Le pliable entre dans son âge adulte

Avec ce nouveau panneau OLED, Samsung Display montre que la bataille des pliables ne se joue plus seulement sur l’épaisseur, le poids ou la puissance, mais sur la qualité perçue de l’écran, cœur de l’expérience utilisateur.

Si cette technologie arrive sur le marché en 2026, le Galaxy Z Fold 8 pourrait marquer un tournant décisif : celui où le pliable cesse d’être un compromis assumé pour devenir un choix évident.

Et à ce stade, ce n’est plus seulement une évolution de produit — c’est une étape clé dans la normalisation du smartphone pliant.