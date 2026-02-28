Accueil » Honor Silicon-Carbon Blade Battery : une batterie ultra-fine qui vise 6 600 mAh et plus sur le Magic V6

Honor remet la batterie au centre du récit — et pas avec une courbe de charge ou un chiffre en petit caractère. Dans un teaser tout en mise en scène, la marque présente une Silicon-Carbon Blade Battery « aussi fine qu’une carte à jouer », lancée par un recordman Guinness… au point de trancher des fruits en plein vol.

Spectaculaire, oui. Mais surtout révélateur : Honor veut montrer que l’innovation batterie n’est plus un sujet d’arrière-plan, c’est une arme de différenciation.

L’autonomie devient le vrai terrain de bataille des smartphones pliables

Depuis deux ans, le pliable s’est affiné, a renforcé ses charnières, a poli ses écrans. Reste un point sensible : l’endurance, d’autant plus cruciale que ces appareils embarquent deux dalles, des usages multitâches et des contraintes thermiques serrées. Honor, déjà très actif sur le silicium-carbone, veut franchir une marche supplémentaire avec cette « Blade Battery », promise plus dense et plus ambitieuse que la génération qui doit équiper le futur Magic V6.

Honor reste avare en chiffres officiels sur la Blade Battery, mais le teaser s’inscrit dans une trajectoire connue :

La marque affirme que la Blade Battery embarque une teneur en silicium plus élevée et vise plus de capacité que sa batterie silicium-carbone de « 5e génération » annoncée pour le Magic V6 .

. Cette batterie du Magic V6, développée avec le fabricant ATL, est évoquée autour de 25 % de silicium et 6 600 mAh (sans épaissir le châssis, selon les sources).

Derrière l’effet « carte à jouer », le message est limpide : Honor veut normaliser ce qui semblait impossible il y a peu — des capacités de smartphone « powerbank » dans des designs ultra-fins, notamment sur pliables.

Le benchmark d’autonomie des pliables est en train de bouger

La comparaison est cruelle… et instructive. Le Magic V5, déjà présenté comme l’un des pliables les plus fins, embarquait une batterie 5 820 mAh basée sur un mélange silicium-carbone. En face, Samsung conserve 4 400 mAh sur le Galaxy Z Fold 7. Google, avec le Pixel 10 Pro Fold, est monté à 5 015 mAh.

Si Honor parvient réellement à proposer 6 600 mAh (ou davantage demain avec la Blade Battery) dans un pliable qui reste très fin, l’impact est double : meilleure autonomie réelle et moins de stress de charge (surtout en usage grand écran). C’est exactement ce qui peut faire basculer le pliable d’objet « premium compromis » à « flagship sans excuse ».

Le silicium-carbone, la nouvelle course aux armements… mais avec un piège

La promesse du silicium-carbone est séduisante : plus d’énergie à volume égal. Mais elle s’accompagne d’un défi industriel : le silicium gonfle et se contracte davantage durant les cycles, ce qui complique la longévité si la chimie et la structure ne sont pas maîtrisées. Honor joue ici une carte intéressante : montrer la finesse et la « durabilité » physique (teaser très visuel), mais la vraie question sera la durabilité électrochimique (dégradation, cycles, stabilité thermique).

En filigrane, c’est aussi une pique au marché : pendant que certains constructeurs privilégient la finesse et gardent des capacités conservatrices, Honor essaie de prouver qu’on peut avoir les deux.

Rendez-vous : Honor promet plus de détails au MWC

Honor donne lui-même le prochain jalon : plus d’informations sur la Silicon-Carbon Blade Battery lors de son événement MWC, le 1er mars. D’ici là, il faut garder une prudence simple : une démo bien cadrée ne vaut pas un test d’endurance. Mais sur un marché où la « finesse » commence à se banaliser, Honor a trouvé un angle plus rare — faire de la batterie un objet de désir technologique.