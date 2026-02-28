Accueil » Xiaomi 17 Max : Le futur « Roi de la batterie » avec 8 000 mAh et Snapdragon 8 Elite

Xiaomi préparerait un nouveau monstre « grand format » — et, cette fois, ce n’est pas seulement une affaire de diagonale. D’après un nouveau post du leaker Digital Chat Station sur Weibo, un futur flagship grand écran propulsé par le Snapdragon 8 Elite Gen 5 serait en test, avec une approche très « Max » : audio renforcé, photo 200 mégapixels + périscope, bords symétriques ultra-fins, et surtout une batterie de classe 8 000 mAh.

Le nom n’est pas explicitement cité, mais tout pointe vers le Xiaomi 17 Max.

Un prototype qui mise sur l’expérience : son, haptique, écran « flagship »

Selon DCS, le prototype intégrerait des haut-parleurs améliorés, potentiellement une configuration double symétrique « 1115 », un choix typique des appareils qui veulent sonner plus large et plus « plein » sans dépendre d’un accessoire externe. Le smartphone conserverait aussi un moteur linéaire sur l’axe X, devenu une signature sur les modèles orientés premium (meilleur retour haptique, frappe plus précise, vibration plus « propre »).

Le reste du tableau est cohérent avec un appareil vitrine : grand écran haut de gamme, design à bordures étroites et parfaitement symétriques, et une esthétique décrite comme minimaliste.

Photo : 200 mégapixels « grand capteur » + périscope, sans chercher la rupture

Côté imagerie, la fuite parle d’un capteur principal de 200 mégapixels de grande taille, associé à un téléobjectif périscopique. De précédentes rumeurs vont plus loin, évoquant une combinaison possible : 200 mégapixels Samsung ISOCELL en capteur principal, complété par un ultra-grand-angle de 50 mégapixels et un périscope Sony de 50 mégapixels, avec une caméra selfie de 50 mégapixels. À ce stade, ce sont des informations à prendre comme des pistes de configuration, pas comme une fiche technique verrouillée.

Pour situer l’ambition, Samsung a déjà détaillé sur ses capteurs de 200 mégapixels (format 1/1,3 » sur certaines générations) l’objectif « haute résolution sans bosse photo démesurée », ce qui colle assez bien à l’idée d’un Max qui veut rester « clean » malgré la puissance photo.

La pièce maîtresse : une batterie de « 8 000 mAh », et la charge qui va avec

C’est probablement l’élément le plus différenciant : une batterie de classe 8 000 mAh. Si cela se confirme, Xiaomi viserait une autonomie « analogue à une tablette » dans un format smartphone, un positionnement rare sur le très haut de gamme grand public.

Les mêmes fuites parlent d’une charge à la hauteur du chiffre : 100 W filaire et 50 W sans fil.

Écran, logiciel, calendrier : ce que les rumeurs dessinent déjà

Les rapports évoquent un OLED plat de 6,9 pouces, en définition 1,5K et 120 Hz, ainsi qu’un lancement sous HyperOS 3 basé sur Android 16.

Pour la fenêtre de sortie, la rumeur parle d’un début en avril en Chine, avec une concurrence directe face à d’autres « Max » chinois attendus sur le même créneau, et aucune certitude sur une disponibilité mondiale.

Xiaomi joue le « Max utile », pas seulement le Max démonstratif

Ce leak raconte une stratégie assez nette : Xiaomi ne chercherait pas à gagner uniquement au « plus grand écran », mais à construire un grand format plus cohérent : meilleur son, haptique premium, photo musclée et autonomie hors norme.

Le pari est simple : à l’heure où les flagships se ressemblent, la différenciation peut venir d’une promesse que l’on ressent immédiatement — tenir beaucoup plus longtemps, et offrir une expérience multimédia plus solide (son + écran). Si le Xiaomi 17 Max arrive vraiment avec 8 000 mAh, il pourrait devenir un choix évident pour les utilisateurs « heavy » (voyage, jeu, vidéo, boulot mobile) — ceux qui n’en peuvent plus du rituel chargeur/powerbank.