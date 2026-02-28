Accueil » Samsung ajoute une batterie magnétique Qi2 pour Galaxy S26 : le « MagSafe » version Galaxy… avec une condition

Après son chargeur magnétique de 25 W, Samsung continue de densifier l’écosystème du Galaxy S26 avec un accessoire très attendu : une batterie externe magnétique officielle, équipée d’une béquille. Sur le papier, c’est exactement le genre de produit qui transforme la charge en usage — poser, clipser, continuer de regarder une vidéo, jouer ou appeler, sans câbles, ni gymnastique.

Mais comme souvent chez Samsung, l’expérience « magnétique » vient avec une astuce… et une contrainte.

Une batterie externe « snap-on » pensée pour Qi2 (et pour le quotidien)

Cette nouvelle Batterie externe magnétique de 5000 mAh vise clairement la simplicité :

Aimants intégrés pour un alignement automatique (meilleur rendement, moins de décalage)

Béquille pliable pour poser le téléphone à l’angle souhaité (visio, streaming, console d’appoint)

Compatibilité annoncée avec la série Galaxy S26 et, plus largement, les smartphones Qi2.

C’est l’accessoire « compagnon » par excellence : plus proche d’un module qu’une batterie classique, pensé pour être utilisé en même temps que le téléphone, pas à côté.

5 000 mAh : raisonnable, mais cohérent avec le format

Samsung intègre une capacité de 5 000 mAh, un standard pour ce type de batteries magnétiques : assez pour donner un vrai second souffle, sans transformer la batterie externe en brique.

Côté puissance, la batterie offre une charge sans fil jusqu’à 15W, et une charge filaire jusqu’à 25 W via USB-C. Il est possible de charger deux appareils (un en sans-fil et un en filaire).

Le gros « mais » : pas d’aimants intégrés dans les Galaxy S26

C’est là que tout se joue. Contrairement aux iPhone (MagSafe) et à certains récents concurrents Android, les Galaxy S26 n’intègrent pas d’aimants dans le châssis. Résultat, il faut une coque compatible magnétique pour que l’accessoire tienne correctement. Samsung pousse donc un écosystème à deux étages : l’accessoire et la coque, exactement comme pour ses nouveaux chargeurs Qi2.

Et, le marché suit déjà : Spigen et d’autres fabricants ont commencé à sortir des coques et accessoires magnétiques dédiés, preuve que la demande est réelle — et que Samsung veut la capter.

Couleur et prix : encore flou, mais la stratégie est déjà lisible

Samsung lance cette batterie magnétique en gris uniquement pour le moment. Elle est vendue dès maintenant au prix de 59,90 euros. Mais, la logique est claire : Samsung est en train de poser les briques d’un « kit flagship » optionnel, où le confort (magnet + stand + charge rapide) devient une expérience premium… payante.

Samsung s’aligne sur Qi2, mais garde le contrôle

Cette batterie externe est un bon signe pour Android : Qi2 commence enfin à ressembler à autre chose qu’un logo sur une fiche technique. Sauf que Samsung adopte une stratégie très maison : Oui au magnétique. Oui à Qi2. Mais sans aimants intégrés, donc dépendance aux coques et aux accessoires.

En clair, Samsung modernise l’expérience… tout en gardant un levier commercial fort sur les accessoires officiels (et les partenaires). Si le prix reste raisonnable, c’est un accessoire qui peut devenir un incontournable pour les utilisateurs Ultra. Si l’addition s’approche trop des standards Apple « premium », la question reviendra immédiatement : pourquoi ne pas intégrer les aimants directement au téléphone ?

Et c’est précisément là que Samsung joue une partie intéressante : rendre le magnétique désirable, sans le rendre inévitable.