Honor Magic V6 : Le premier pliable Snapdragon 8 Elite Gen 5 se dévoile

À quelques jours du MWC 2026, Honor commence à verrouiller le récit autour de son prochain pliable. Le Magic V6 est désormais visible via des images officielles (réservation sur Honor Mall) et, surtout, la marque confirme le point le plus stratégique de sa fiche technique : il embarquera le Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Honor a publié une page « Save the Date » pour sa keynote au MWC, fixé au 1er mars 2026 à 13 heures à Barcelone. Le Magic V6 y est attendu aux côtés d’autres annonces (Robot Phone, tablette, laptop).

Les visuels officiels mettent en avant une version rouge à dos texturé (type cuir vegan), avec un cadre plus affûté et un module photo circulaire plus imposant que sur le Magic V5. La disposition interne des optiques adopte une organisation plus « quadrillée », un détail qui vise clairement l’effet vitrine.

Snapdragon 8 Elite Gen 5 : un message simple, une promesse de performances

Honor confirme donc le Snapdragon 8 Elite Gen 5 sur le Magic V6, et plusieurs sources le présentent comme un argument de « premier pliable » à l’intégrer. C’est surtout un moyen de rassurer sur deux points clés des foldables : fluidité (multitâche) et efficacité énergétique (chauffe/autonomie).

Le reste de la fiche technique reste officieusement très ambitieux, mais non confirmé par Honor à ce stade :

Résolutions d’écran évoquées : 2 420 × 1 080 pixels (externe) et 2 352 × 2 172 pixels (interne)

Photo : capteur principal 200 mégapixels, ultra grand-angle et périscope

Batterie : rumeurs très élevées autour de ~7 000 mAh+ et charge très rapide (jusqu’à 120 W en filaire selon certaines fuites)

Le Magic V6 semble poursuivre une stratégie limpide : réduire les compromis qui rendent encore les smartphones pliables « spéciaux » (autonomie, épaisseur, statut premium perçu) et les rapprocher du confort d’un flagship classique.

Le design plus affirmé et le choix d’un SoC haut de gamme vont dans le même sens : faire du V6 un produit que l’on achète pour ses qualités, pas pour l’expérience « pliable ».