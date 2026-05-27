Spotify élargit encore son territoire. Après la musique, les podcasts et les livres audio, la plateforme lance des articles longs narrés issus de grands médias comme The Atlantic, Wired, Vogue, Rolling Stone, GQ, Vanity Fair, Billboard ou Pitchfork.

Plus de 650 articles à écouter

Le catalogue de départ comprend plus de 650 articles en anglais, disponibles dans les régions où Spotify propose déjà ses livres audio. Les abonnés Premium peuvent les écouter via leur quota mensuel de livres audio, tandis que les utilisateurs gratuits peuvent acheter un article à l’unité pour 1,99 dollar.

Spotify précise que les narrations utiliseront un mélange de voix humaines et de voix numériques, avec une signalisation claire lorsque l’IA est utilisée. ￼

Un rival direct pour Apple News+

Cette nouveauté place Spotify sur un terrain déjà occupé par Apple News+, qui propose lui aussi des articles audio. Mais, Spotify possède un avantage évident : sa disponibilité multiplateforme, notamment sur Android et Windows.

L’objectif est stratégique. Spotify ne veut plus seulement être l’application que l’on ouvre pour écouter de la musique. La plateforme cherche à devenir le réflexe audio quotidien : chansons le matin, podcast à midi, article de magazine dans les transports, livre audio le soir.

Une porte d’entrée vers les livres audio

Spotify présente ces articles comme un format plus accessible que le livre audio complet. Des contenus plus courts, moins engageants, mais capables d’habituer les utilisateurs à consommer du journalisme et de la narration longue dans l’application.

Pour les éditeurs, c’est aussi une nouvelle fenêtre de distribution. Pour Spotify, c’est une manière élégante d’augmenter le temps d’écoute — et de rendre Premium un peu plus difficile à quitter.