Longtemps pensée comme une plateforme centrée sur la course et le cyclisme, Strava accélère désormais sa mutation vers un hub complet de performance hybride. Avec une importante mise à jour dédiée à la musculation, le service apporte enfin aux séances de force un niveau de détail comparable aux activités cardio. Et du côté hardware, Amazfit figure parmi les premiers constructeurs à profiter de cette évolution.

Cette mise à jour marque un changement stratégique clair : la musculation n’est plus un simple « complément » dans l’écosystème fitness connecté. Elle devient une donnée centrale.

Strava veut sortir la musculation du statut de « simple séance de gym »

Jusqu’ici, les entraînements de force synchronisés vers Strava apparaissaient souvent comme de simples sessions génériques, avec peu d’informations exploitables. La nouvelle mise à jour change radicalement cette approche grâce à un véritable « Workout Log » pensé pour les pratiquants de musculation.

Les utilisateurs peuvent désormais enregistrer : les séries, les répétitions, les charges utilisées, ainsi que la structure détaillée d’un entraînement.

L’objectif est clair : permettre un suivi de progression beaucoup plus précis, avec la possibilité de revisiter d’anciennes séances et de reproduire des programmes plus facilement.

Dans un marché où des applications comme Hevy ou Fitbod ont construit leur succès sur la granularité des données de musculation, Strava ne pouvait plus rester à l’écart.

Amazfit parmi les 14 partenaires du lancement

Amazfit fait partie des 14 partenaires officiellement intégrés au lancement de cette nouvelle expérience. La marque rejoint notamment Garmin, COROS, WHOOP, Runna, JEFIT, Caliber, iFIT ou encore 24 Hour Fitness.

Pour Amazfit, cette intégration est loin d’être anodine. La marque chinoise cherche depuis plusieurs années à dépasser son image de constructeur « fitness accessible » pour se rapprocher d’un positionnement plus performance et multisport. Cette compatibilité renforcée avec Strava va précisément dans ce sens.

Les utilisateurs de montres Amazfit pourront ainsi synchroniser des séances de force beaucoup plus riches en données, plutôt que de simples résumés d’activité.

Les muscle maps : la fonctionnalité la plus intéressante ?

L’une des nouveautés les plus pertinentes de cette mise à jour réside dans les « muscle maps » automatiques. Après une séance, Strava affichera désormais les groupes musculaires sollicités. Une évolution qui peut sembler visuelle au premier abord, mais qui répond en réalité à un besoin très concret : mieux répartir la charge d’entraînement sur la semaine.

Pour les sportifs hybrides — ceux qui combinent course à pied, vélo, CrossFit, mobilité et musculation — cette lecture devient particulièrement utile. Elle permet d’identifier les zones potentiellement surentraînées, les déséquilibres musculaires, ou au contraire les groupes négligés.

Strava semble ici s’inspirer directement des outils avancés utilisés dans certaines plateformes de coaching sportif professionnelles.

Strava cible désormais le sportif hybride

Cette mise à jour révèle surtout une évolution plus profonde de la stratégie de Strava. Pendant longtemps, l’application a dominé le segment social du running et du cyclisme. Mais, les usages fitness ont changé.

Le sportif moderne ne se limite plus à une seule discipline. Il alterne souvent endurance, force, récupération et mobilité dans une même semaine. En renforçant les outils dédiés à la musculation, Strava cherche à devenir la plateforme centrale de ce mode d’entraînement hybride.

Et, ce repositionnement arrive au bon moment. Le marché du wearable évolue rapidement vers des indicateurs de récupération, de charge musculaire et d’équilibre global plutôt que vers la seule performance cardio.

Amazfit, Garmin ou WHOOP l’ont bien compris : la prochaine bataille du fitness connecté se jouera autant dans la compréhension du corps que dans la simple collecte de kilomètres.

Le déploiement de la mise à jour est prévu progressivement dans les prochaines semaines à l’échelle mondiale. À ce stade, aucune date précise n’a encore été communiquée.