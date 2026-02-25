Accueil » vivo repousse les limites : Un prototype de smartphone avec 12 000 mAh en test

vivo repousse les limites : Un prototype de smartphone avec 12 000 mAh en test

On pensait que 5 000 mAh était devenu la norme, puis que 7 000–8 000 mAh allait rester un plafond « raisonnable ». Et voilà que vivo serait en train de tester un prototype équipé d’une batterie annoncée à 10 000 mAh, avec une capacité « typique » qui grimperait vers 11 000–12 000 mAh.

Autrement dit : la bataille de l’autonomie change de catégorie, et ce sont encore les constructeurs chinois qui poussent le rythme.

Un prototype vivo avec une cellule silicon « 4,53V »

L’information vient d’un post Weibo attribué à Digital Chat Station, repris par plusieurs médias : vivo testerait une unique cellule (single-cell) silicon à 4,53V, avec une capacité notée de 10 000 mAh, mais une valeur « typique » évoquée entre 11 000 et 12 000 mAh (avec marge).

À ce stade, on est clairement sur un prototype. Rien ne dit que vivo sortira tel quel un modèle commercial, ni à quelle gamme il appartiendrait. Mais le fait même que la marque teste ces valeurs montre une chose : la technologie de la batterie (et surtout la chimie silicon/silicon-carbon) commence à permettre des chiffres que l’on associait encore récemment à des batteries externes.

Pourquoi « 10 000 mAh » devient soudain crédible

La clé, c’est la densité énergétique. Les batteries silicon-carbon (et variantes « silicon » évoquées dans les fuites) permettent de stocker davantage d’énergie dans un volume donné, ce qui rend possible des bonds de capacité sans transformer le téléphone en brique.

Et, on voit déjà la tendance « en production » : Realme a communiqué officiellement sur une Titan Battery de 10 001 mAh pour un modèle de sa série P, tandis que Honor a lancé une gamme WIN avec une batterie de 10 000 mAh (côté Chine), signe que ce n’est plus uniquement un prototype de labo.

Donc oui : 10 000 mAh n’est plus un fantasme. C’est juste… une question d’arbitrages (poids, épaisseur, dissipation, recharge, coûts).

L’effet domino : Xiaomi « y pense », iQOO pourrait viser 9 000 mAh

Selon DCS, Xiaomi travaillerait aussi sur des « gros batteries » en phase de planification — avec « tout ce qu’il faut », sous-entendu sans sacrifier les spécifications attendues. Et pour vivo, la fuite évoque un scénario assez logique : le flagship principal ne viserait pas forcément 9 000 mAh, mais sa sous-marque iQOO pourrait le faire. C’est cohérent avec de récentes rumeurs autour de produits iQOO très orientés endurance (ex : 9 000 mAh évoqués sur certains modèles Z).

Une batterie à 10 000 mAh ne signifie pas juste « plus de jours » : moins d’angoisse de recharge sur mobilité, moins de cycles complets (potentiellement mieux pour la longévité), mais aussi plus de chaleur à gérer lors de la recharge rapide et en usage intensif.

Et, c’est là que beaucoup de prototypes meurent : la capacité brute est facile à annoncer, la stabilité thermique et le poids le sont beaucoup moins.