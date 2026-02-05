Accueil » OnePlus 16 : Un téléobjectif 200 mégapixels et un capteur géant pour écraser la concurrence ?

Le OnePlus a à peine eu le temps de célébrer le lancement du OnePlus 15 que son successeur, le OnePlus 16, commence déjà à fuiter. Et, pour une fois, ce n’est pas un détail cosmétique : un nouveau bruit de couloir évoque un bond massif sur le téléobjectif, avec un capteur 200 mégapixels et surtout… un capteur beaucoup plus grand.

Autrement dit : le zoom, talon d’Achille récurrent de certains « flagship killers », pourrait devenir l’argument central.

Le point de départ, c’est une publication attribuée à OnePlus Club sur X : le OnePlus 16 testerait un téléobjectif périscopique de 200 mégapixels avec un capteur 1/1,56 pouce.

Ce chiffre compte autant que la définition : un 1/1,56 pouce sur un téléobjectif, c’est le genre de surface qu’on voit habituellement sur des caméras principales. Sur le papier, c’est donc un changement de catégorie.

OnePlus 16 : ce que ça changerait face au OnePlus 15

Pour mesurer l’écart, il faut repartir du OnePlus 15. Sur la fiche officielle, OnePlus indique un téléobjectif basé sur un capteur Samsung S5KJN5, avec zoom optique 3.5x.

Si la rumeur du OnePlus 16 est correcte, le saut est double :

Résolution : 50 → 200 mégapixels (plus de marge pour recadrer proprement)

Surface de capteur : ~1/2.75 pouce → 1/1,56 pouce (meilleure capture de lumière, surtout en basse lumière)

Et, c’est précisément là que le zoom progresse « pour de vrai » : un grand capteur derrière une optique télé permet d’éviter ce look trop lissé/trop bruité dès que la lumière baisse.

Pourquoi tout le monde se met au « gros téléobjectif » ?

Cette rumeur, si elle se confirme, alignerait OnePlus sur une tendance déjà installée chez ses cousins et rivaux chinois.

Chez OPPO, le Find X9 Pro met en avant un téléobjectif de 200 mégapixels avec un grand capteur. Chez vivo, la série vivo X300 a la même dynamique « télé + gros capteur + traitement », avec un capteur de 200 mégapixels orienté photo longue distance.

Pourquoi maintenant ? Parce que le marché a compris une chose : en 2026, la différenciation photo ne se fait plus sur le grand-angle (tout le monde sait faire de bonnes photos de jour), mais sur le zoom utile : portrait, concert, sport, voyage, basse lumière, sujet lointain. C’est là que se jouent les vrais écarts de gamme.

Le piège à éviter : 200 mégapixels ne suffisent pas

Il faut le dire nettement : un capteur de 200 mégapixels peut être spectaculaire… ou totalement quelconque, selon :

la qualité optique (piqué, aberrations, flare),

l’ouverture et la stabilisation,

et surtout le traitement (fusion multi-images, gestion du mouvement, cohérence colorimétrique entre capteurs).

OnePlus a justement basculé vers son traitement maison (DetailMax Engine) sur le OnePlus 15, avec un trio de capteurs 50 mégapixels déjà très solide dans sa gamme de prix.

Un télé de 200 mégapixels « grand capteur » serait donc moins un gadget qu’une façon de rééquilibrer la photographie, en faisant du zoom un vrai pilier au même niveau que le capteur principal.

Une fuite précoce, mais une direction crédible

On est encore dans le très amont : la focale exacte, l’ouverture, et même la décision finale (200 mégapixels télé vs 200 mégapixels principal) restent incertaines — d’autres sources ont d’ailleurs évoqué un capteur 200 mégapixels sans verrouiller son rôle.

Mais la direction, elle, est logique : si OnePlus veut que son prochain haut de gamme fasse jeu égal avec les meilleurs photophones du moment, le zoom est l’endroit le plus rentable où investir.