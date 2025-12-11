Accueil » Honor Robot Phone : le smartphone à caméra gimbal robotisée entre en production

Le projet le plus fou de 2026 pourrait bien sortir des usines de Honor. Et non, ce n’est pas un concept pour salon tech : ce téléphone à « personnalité » entrerait en production dès l’an prochain.

Alors que tout le monde prédit comment l’IA va transformer nos smartphones à grands renforts de modèles 3D et de démos spectaculaires, Honor semble vouloir sauter directement à l’étape suivante : un smartphone doté d’un comportement propre, capable de ressentir, de réagir, d’observer… et de se mouvoir.

Lors de la conférence Magic 8 d’octobre, le constructeur avait dévoilé une vidéo largement perçue comme un simple délire conceptuel de son Robot Phone : un smartphone animé, doté d’une mini-caméra gimbal qui se déploie comme un petit bras robotique, découvrant le monde comme un enfant curieux.

Tout le monde a souri. Peu ont pris cela au sérieux. Erreur.

Le Honor Robot Phone entrerait en production dès le premier semestre 2026

Selon la très fiable source chinoise Smart Pikachu, publiée sur Weibo, le Robot Phone de Honor débutera sa production de masse dans la première moitié de 2026, juste après sa présentation programmée au Mobile World Congress de Barcelone, en mars.

Ce n’est donc plus un fantasme marketing : Honor prépare réellement le lancement d’un nouveau type d’appareil. Et comme l’événement a lieu en Europe, il est probable que la marque vise un lancement international — même si la Chine restera sans doute le premier marché.

Le téléphone le plus dingue de 2026 ?

Les images du prototype parlent d’elles-mêmes : un smartphone épais façon iPhone 17 Pro, équipé d’un module caméra gimbal « robotisé » qui surgit à l’arrière, comme un mini-bras articulé.

Un design improbable, presque cartoonesque, mais fascinant.

Honor, dans son teaser, décrivait le Robot Phone comme un compagnon émotionnel, capable de « percevoir et adapter ses réactions », et un appareil qui « évolue de manière autonome avec son utilisateur ».

La vidéo faisait penser à une version compacte du robot Wall-E… mais qui téléphone.

Beaucoup d’IA, peu de réponses

Honor entretient soigneusement le mystère. Lors d’un événement en Chine, le constructeur a exposé le prototype sous cloche, sans démonstration fonctionnelle. Aucune donnée technique. Aucune démonstration réelle d’IA émotionnelle. Aucun exemple de comportement autonome.

Autrement dit : c’est la promesse qui impressionne, pas encore le produit.

Le vrai défi n’est pas le robot… mais son cerveau

D’un point de vue matériel, Honor sait faire :

un gimbal miniaturisé ? L’entreprise maîtrise déjà.

un châssis renforcé ? Aucun souci.

un module motorisé ? Les fabricants chinois en produisent depuis des années.

Le vrai obstacle, c’est le logiciel. Parce que pour qu’un robot-téléphone fasse plus que remuer sa caméra en mode « regarde maman, je bouge », il faut une IA émotionnelle crédible, un moteur de perception du monde réel, une modélisation permanente du contexte, et une capacité à « interagir » de manière naturelle.

Et aujourd’hui, soyons honnêtes : aucune IA mobile n’en est capable.

Même sur des fonctions basiques — résumé intelligent, actions contextuelles, assistant proactif — l’écart entre promesse et réalité reste important. Alors un smartphone qui « ressent », « découvre » ou « réagit » ? C’est une marche autrement plus haute.

Un produit spectaculaire… mais probablement limité au début

Honor a raison d’oser. Le Robot Phone est l’un des rares projets qui tente de réinventer le smartphone autrement qu’en ajoutant un capteur 1″ ou un Snapdragon Elite.

Une question persiste : Honor crée-t-il une nouvelle catégorie… ou un gadget viral ? Tout dépendra d’un point : l’IA sera-t-elle réellement capable d’apporter de nouvelles interactions utiles ? Si oui, le Robot Phone pourrait ouvrir une nouvelle voie. Si non, ce sera l’un des plus beaux « concepts devenus produits » — impressionnant, amusant, mais vite oublié.

Dans tous les cas, Honor vient de lancer une bombe dans l’univers du mobile. Et pour la première fois depuis longtemps, le mot « smartphone » retrouve un peu de magie.