Honor préparerait une offensive très cinématographique pour sa future série Magic 9. Selon une fuite venue de Weibo, les prochains flagships chinois Magic 9 intégreraient des technologies d’imagerie développées avec ARRI, référence allemande du cinéma professionnel.

La série Honor Magic 9 serait prévue en Chine pour octobre 2026, avec plusieurs modèles et un passage généralisé aux écrans plats. La gamme adopterait aussi un design plus jeune, tout en conservant son positionnement premium et professionnel.

ARRI, le nouveau levier vidéo de Honor

Honor et ARRI ont officialisé leur collaboration technique au MWC 2026, avec l’objectif d’intégrer la science de l’image ARRI dans de futurs appareils grand public. Le premier modèle concerné devrait être le Honor Robot Phone, attendu plus tard cette année en Chine.

La série Magic 9 pourrait devenir la première gamme « classique » de Honor à bénéficier de cette technologie. L’enjeu n’est pas seulement d’améliorer les photos, mais de travailler le rendu vidéo : colorimétrie, gestion de la lumière, tonalité d’image et sensation plus cinéma.

Honor veut attaquer Apple sur son terrain

Pendant longtemps, Android a rivalisé en photo, mais l’iPhone a gardé une aura forte sur la vidéo. Avec ARRI, Honor tente de déplacer le débat : ne plus promettre seulement des mégapixels, mais une signature d’image crédible pour les créateurs.

La série devrait aussi tourner sous MagicOS 11, avec des nouveautés d’interface et d’expérience utilisateur. Si Honor parvient à combiner vidéo avancée, design plus mature et logiciel mieux fini, le Magic 9 pourrait devenir l’un des flagships chinois les plus intéressants de fin 2026.