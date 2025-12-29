Accueil » Honor Power 2 : lancement confirmé le 5 janvier 2026 avec une batterie record de 10 080 mAh

Honor Power 2 : lancement confirmé le 5 janvier 2026 avec une batterie record de 10 080 mAh

Honor Power 2 : lancement confirmé le 5 janvier 2026 avec une batterie record de 10 080 mAh

Après avoir lancé en Chine la série Honor Win, orientée gaming et déjà remarquable par ses batteries de 10 000 mAh, Honor s’apprête à ouvrir l’année 2026 avec un nouveau modèle milieu de gamme ambitieux : le Honor Power 2.

La marque vient de confirmer officiellement sa date de lancement à travers un poster promotionnel.

Honor Power 2 : Un lancement fixé au 5 janvier 2026

Le Honor Power 2 sera dévoilé en Chine le 5 janvier 2026. Il succède directement au Honor Power original, lancé en avril 2024, qui se distinguait déjà par une imposante batterie de 8 000 mAh associée à une puce Snapdragon 7 Gen 3.

Avec cette nouvelle génération, Honor pousse le concept encore plus loin.

Une batterie de 10 080 mAh, une première chez Honor

Le point central du Honor Power 2 est sans surprise sa géante batterie de 10 080 mAh, utilisant une technologie silicium-carbone de quatrième génération. Il s’agit de la plus grande capacité jamais intégrée dans un smartphone Honor, dépassant même les modèles Honor Win.

Selon les chiffres communiqués par la marque, le Honor Power 2 serait capable d’offrir :

20,3 heures d’écran allumé en continu

22 heures de lecture de vidéos courtes

14,2 heures de jeu

Une autonomie clairement pensée pour les utilisateurs intensifs.

Fiche technique attendue : un solide milieu de gamme

D’après les informations disponibles, le Honor Power 2 proposera un écran avec une dalle LTPS OLED plate de 6,79 pouces, avec une résolution 1.5K, un taux de rafraîchissement 120 Hz et une luminosité HDR annoncée jusqu’à 8 000 nits. Sous le capot, le Honor Power 2 sera doté du nouveau MediaTek Dimensity 8500 Elite offrant des performances supérieures au Dimensity 8400 de la génération précédente, couplé à 12 Go de RAM avec extension de RAM virtuelle et une capacité de stockage de 256 Go ou 512 Go.

Le Honor Power 2 tournera sous Android 16 avec la surcouche MagicOS 10.

Recharge rapide, mais pas de sans-fil

Malgré sa batterie massive, le Honor Power 2 conserve un format relativement fin avec 7,98 mm d’épaisseur et un poids de 216 g. Il prend en charge la recharge rapide filaire de 80 W et la recharge inversée filaire de 27 W. En revanche, la recharge sans fil est absente, un choix assumé pour contenir les coûts et l’épaisseur.

Côté photo, Honor reste pragmatique :

16 mégapixels à l’avant

Double capteur arrière : 50 mégapixels principal 5 mégapixels ultra grand-angle



Les visuels officiels montrent un design arrière rappelant celui des récents iPhone Pro, avec un large module photo central.

Le Honor Power 2 sera proposé en trois couleurs : Snow White, Midnight Black et Sunrise Orange.

Une déclaration d’intention pour 2026

Avec le Honor Power 2, Honor confirme sa stratégie : dominer le segment de l’autonomie extrême, tout en maintenant un positionnement milieu de gamme accessible. Une batterie de plus de 10 000 mAh dans un châssis fin et relativement léger reste une prouesse technique rare.

Tous les détails — notamment le prix — seront dévoilés lors de la présentation officielle le 5 janvier 2026.