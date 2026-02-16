Accueil » OPPO Find N6 : le pliable repéré avec un Snapdragon 8 Elite Gen 5 en version 7 cœurs sur Geekbench

OPPO commence à laisser filtrer, presque malgré lui, le tempo de son prochain pliable. Alors que la marque parle de plus en plus du Find N6 sans teaser officiel, un passage sur Geekbench vient ajouter une pièce très concrète au dossier : le smartphone embarquerait un Snapdragon 8 Elite Gen 5… mais dans une configuration 7 cœurs plus atypique que la version « classique ».

Et pour un smartphone pliable, ce n’est pas un détail technique : c’est une décision de design produit.

Un Snapdragon 8 Elite Gen 5 « allégé »… et pas encore annoncé par Qualcomm

La fiche Geekbench indique un SoC avec 2 cœurs « prime » à 4,61 GHz et 5 cœurs performance à 3,63 GHz — soit un total de 7 cœurs, là où l’on attendait plutôt 8. Qualcomm n’a pas officiellement communiqué sur cette variante à ce stade, ce qui renforce l’idée d’un binning/d’une déclinaison interne destinée à certains formats.

Ce n’est pas une première dans l’écosystème OPPO : le Find N5 est déjà commercialisé avec une puce Snapdragon « 7-core » (mentionnée sur les pages officielles du constructeur). En clair, OPPO a déjà validé l’approche.

Les scores : du très haut de gamme, même sans « huitième » cœur

Côté performances, la fuite parle d’elle-même :

CPU : 3 524 (single-core)/9 090 (multi-core)

GPU : 24 103 (OpenCL)

Android 16 et 16 Go de RAM sur l’unité testée

Ces chiffres ne racontent pas toute l’histoire (thermiques, réglages, scheduler, refroidissement…), mais ils confirment une chose : OPPO vise le sommet, et le Find N6 se positionne déjà comme un pliable « ultra-flagship ».

Pourquoi une version 7 cœurs a du sens sur un pliable

Sur un smartphone classique, l’objectif est souvent la performance brute + l’endurance. Sur un foldable, la priorité devient l’équilibre :

Espace interne plus contraint (charnière, écrans, renforts)

Dissipation thermique plus délicate

Batterie qui doit rester généreuse, sans épaissir le produit

Dans ce contexte, retirer un cœur (ou sélectionner une déclinaison moins « chaude ») peut être une manière d’améliorer le sustained performance — la capacité à maintenir une performance élevée sans throttling agressif — tout en protégeant l’autonomie et la stabilité. C’est typiquement le genre de compromis « invisible » qui fait la différence entre un pliable impressionnant en benchmark… et un pliable agréable au quotidien.

Le signal le plus fort : le lancement n’est probablement plus très loin

Un passage sur Geekbench, avec un SoC aussi récent et Android 16 déjà en place, indique généralement que le produit est entré dans une phase de validation avancée. Rien ne garantit une annonce imminente, mais l’écosystème des fuites suit souvent la même chorégraphie : quand les benchmarks sortent, la fenêtre se resserre.

Et dans le cas d’Oppo, l’historique est clair : la marque sait « caler » un lancement de pliable haut de gamme au moment où l’attention du marché est maximale.