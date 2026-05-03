Honor affine sa stratégie tablette avec une nouvelle déclinaison plus compacte de sa MagicPad. La Honor MagicPad 3 Pro 12.3 reprend l’essentiel de l’expérience du modèle 13,3 pouces, mais change un élément clé : l’écran. Et dans ce domaine, le constructeur ne fait pas dans la demi-mesure.

C’est clairement ici que se joue la différence. Là où la version 13,3 pouces utilisait une dalle IPS à 1 100 nits, ce nouveau modèle bascule vers un écran OLED 165 Hz capable de monter à 3 000 nits. Au-delà du simple chiffre, cela implique des noirs plus profonds, un contraste bien supérieur, une meilleure lisibilité en extérieur, et une fluidité accrue pour le gaming ou le scroll.

Honor ajoute à cela un PWM dimming à 5 280 Hz, un détail technique qui améliore le confort visuel sur les longues sessions — un point souvent négligé, mais crucial sur tablette.

Honor MagicPad 3 Pro : Une puissance légèrement revue à la baisse… mais bien calibrée

Sous le capot, la tablette embarque le Snapdragon 8 Gen 5, un cran en dessous du Snapdragon 8 Elite Gen 5 du modèle de 13,3 pouces. Dans les faits, la différence se ressentira surtout en gaming intensif, en montage vidéo lourd, ou sur des workflows créatifs avancés. Pour un usage quotidien — streaming, navigation, productivité — le compromis est plutôt intelligent : l’écran devient l’élément différenciant, là où la puissance reste largement suffisante.

La réduction de taille se traduit aussi dans la prise en main. Avec 4,8 mm d’épaisseur et 450 g, la tablette devient nettement plus portable que la version 13,3 pouces (5,8 mm, 595 g).

Mais ce gain a un prix : la batterie passe de 12 450 mAh à 10 100 mAh. Une capacité encore solide, mais qui pourrait limiter les très gros usages, notamment avec un écran OLED aussi lumineux.

Une tablette pensée pour la productivité

Honor ne cache pas ses ambitions côté usage professionnel : mode PC intégré, support des écrans externes, et un clavier folio dédié en préparation. La tablette s’inscrit dans cette tendance où Android tente de rivaliser avec les usages hybrides, entre divertissement et travail mobile.

Honor fait le pari de l’écran plutôt que de la taille

Avec cette version de 12,3 pouces, Honor prend une décision intéressante : réduire la taille, alléger le produit, et investir massivement dans la qualité d’affichage.

C’est un repositionnement subtil, mais pertinent. Là où beaucoup de tablettes misent sur la diagonale pour séduire, Honor mise sur l’expérience visuelle. Et dans un contexte où le streaming, le gaming et la lecture dominent les usages, ce choix pourrait s’avérer plus impactant qu’un simple écran plus grand.

Reste la question de la disponibilité. Pour l’instant limitée à la Chine, cette MagicPad pourrait rester une proposition locale, surtout face à la MagicPad 4 déjà déployée à l’international avec une fiche technique proche.

Mais une chose est sûre : Honor affine son approche. Et dans ce format plus compact, la tablette devient paradoxalement plus premium.